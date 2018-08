vor 6 Min.

Stadel brennt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein unbewohnter Stadel in der Mindelheimer Bahnhofstraße istz gestern Nachmittag abgebrannt. Feuerwehrleute aus der ganzen Region konnten verhindern, dass die Flammen sich ausbreiteten.

Zahlreiche Helfer aus der Umgebung hatten die Flammen in der Bahnhofstraße schnell im Griff.

Von Ulf Lippmann

Sirenen und Martinshörner schallten am Mittwochnachmittag durch die Mindelheimer Innenstadt.

Freiwillige Feuerwehren aus der ganzen Umgebung waren alarmiert worden, weil ein Passant in der Bahnhofstraße starke Rauchentwicklung bemerkt hatte. Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass dort ein leer stehender Stadel in einem Garten in Brand geraten war.

Feuerwehren aus Mindelheim, Altensteig, Oberkammlach und Westernach waren vor Ort

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Mindelheim aber auch aus Altensteig, Oberkammlach und Westernach stellten vor allem sicher, dass die Flammen in dem dicht bebauten Gebiet nicht auf benachbarte Gebäude übergreifen konnten. Sie hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Stadel selbst war jedoch nicht mehr zu retten.

Bei dem Brand in Mindelheim wurde niemand verletzt

Nach Mitteilung der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten laufen jetzt noch die Ermittlungen zur Brandursache. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens konnte der Polizeisprecher gestern noch nichts sagen. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt.

