vor 36 Min.

Stadel brennt ab, Zeugen gesucht: Brandstiftung in Dirlewang?

Ein Stadel bei Dirlewang im Unterallgäu brannte in der Nacht auf Dienstag nieder. Unser Symbolbild zeigt einen Stadelbrand bei Burtenbach im Januar 2020.

Ein Stadel bei Dirlewang brannte in der Nacht auf Dienstag ab. Die Polizei vermutet Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Wie berichtet, brannte in der Nacht zum Dienstag ein Feldstadel westlich der Kreisstraße MN 5 bei Dirlewang ab. Gegen 0.45 Uhr wurde das Feuer zwischen Dirlewang und Unteregg gemeldet; als die Feuerwehr und Polizei eintrafen, befand sich der Stadel bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Dirlewang löschte den Brand mit 25 Einsatzkräften. Der Stadel wurde völlig zerstört. Personen waren nicht in Gefahr.

Kriminalpolizei Memmingen ermittelt: War es Brandstiftung?

Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. In dem Stadel befanden bis auf ein Notstromaggregat keine elektrischen Gerätschaften. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen in alle Richtungen, auch eine Brandstiftung kann zum jetzigen Sachstand nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die von Montag auf Dienstag entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Memmingen unter Telefon 08331/100-0 zu melden.

(mz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen