vor 35 Min.

Stadt Mindelheim kommt Bauherrn entgegen

Plus Der Mindelheimer Stadtrat hat sich mit den Dachgauben in der Königsberger Straße beschäftigt. Von "nicht mehr zeitgemäßen Vorschriften" war die Rede.

Von Johann Stoll

Die einen sehen in Dachgauben schlicht eine Verschandelung von Gebäuden. Andere wiederum argumentieren, in Zeiten knappen Wohnraums sei es sinnvoll, Dachgeschosse auszubauen, und da seien Dachgauben eben notwendig, um für ausreichend Licht in den Wohnräumen zu sorgen.

Der Mindelheimer Stadtrat fährt in diesem Bereich in den vergangenen Jahren einen immer liberaleren Kurs. Jüngstes Beispiel: In der Königsberger Straße darf eine 5,50 mal 3,20 Meter große Dachgaube eingebaut werden. Das sind 17,7 Quadratmeter. Im Bebauungsplan sind eigentlich nur 1,8 Quadratmeter vorgesehen. Auch im Mindelheimer Birkenweg gab es bereits Ausnahmen Michael Egger vom Bauamt ließ zwar anklingen, dass von Dachgauben eigentlich gar nicht mehr gesprochen werden könne. Er sprach von einem „Quergiebel“ oder einem Wiederkehr. Weil im benachbarten Birkenweg aber auch schon einmal eine größere Dachgaube genehmigt wurde, gab der Bauausschuss einstimmig grünes Licht. Bürgermeister Stephan Winter meinte, die Vorschriften seien nicht mehr zeitgemäß. Den Bürgern sollte man Gestaltungsmöglichkeiten geben.

