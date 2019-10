vor 20 Min.

Stadt wehrt sich: Lampen „keine Fehlinvestition“

Leuchten können sie, die Lampen am Marienplatz. Doch mit der versprochenen Lautsprecher-Funktion ist man in der Stadt nicht wirklich zufrieden.

Die Stadt Mindelheim wehrt sich gegen den Vorwurf, die 70.000 Euro teuren und nicht voll funktionsfähigen Lampen in der Maximilianstraße seien ein Fehlkauf.

Von Johann Stoll

Die Stadt Mindelheim wehrt sich gegen den Vorwurf der Steuergeldverschwendung, der in einem Kommentar in der MZ erhoben worden war. Es ging um die Leuchten auf dem Marienplatz. Sie waren als Multifunktionsgeräte für knapp 70.000 Euro angeschafft worden. Weil die Lautsprecher nicht das leisten, was sich die Stadt versprochen hat, werden sie nicht mehr genutzt.

Die Hauptfunktion der Multifunktionsstelen ist laut Stadt die Beleuchtung. Dies sei „ohne Zweifel bestens gelungen“. Die indirekte, blendfreie Lichtverteilung schaffe eine stimmungsvolle Atmosphäre. Daneben sind im Sockel Anschlüsse für Strom, Ab- und Trinkwasser integriert. Diese werden laut der Stadt regelmäßig für Wochen- und Jahrmärkte und zahlreiche Veranstaltungen genutzt. Darüber hinaus sind Scheinwerfer zum Anstrahlen besonderer Fassadenelemente angebracht. „Selbst beim Frundsbergfest bilden die Stelen als Fahnenhalter ein dekoratives Element und bereichern damit den festlichen Rahmen.“

Stadt: 70.000 Euro-Lampen in Mindelheimer Maximilianstraße kein Fehlkauf

Die vier Leuchten ersetzten rund zehn herkömmliche Mastleuchten und fügten sich „von ihrer Materialität und der schlanken Gestalt harmonisch in das Altstadtambiente ein“. Die Lautsprecher hätten die Erwartungen, den ganzen Marienplatz zu beschallen, „leider nicht erfüllt“. Für Veranstaltungen wie Frundsbergfeste oder Faschingsumzüge reiche das Klangvolumen nicht aus. Leistungsstärkere Lautsprecher könnten nicht untergebracht werden. Die knapp 70.000 Euro für die Stelen „waren ganz sicherlich keine Fehlinvestition, da der Kostenanteil der Lautsprecher mit rund 4000 Euro völlig untergeordnet ist“, betont die Stadt. Die Anfrage der MZ zu den Lautsprechern hatte die Stadt nur mit einem Satz beantwortet.

Die ganze Geschichte und den Kommentar unseres Autors zu den 70.000 Euro-Lampen lesen Sie hier:

Der teure Fehlkauf in der Mindelheimer Altstadt

Verschwendete Steuergelder für Lampen in Mindelheim

Themen folgen