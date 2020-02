08.02.2020

Stadtkapelle ist jetzt Zukunftsverein

Mindelheimer Musiker sehen Auszeichnung als Motivation

Über eine besondere Auszeichnung freut sich die Stadtkapelle Mindelheim. Als erster Verein überhaupt wurde sie vom Bayerischen Musikrat mit der Plakette „Der Zukunftsverein“ ausgezeichnet. Der Musikrat würdigt damit die engagierte Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, die eng mit erfolgreicher Vereinsarbeit zusammenhänge. Die Plakette erhalten demnach Vereine, die an zwei Fachtagungen teilgenommen und dabei mindestens vier Module aus den Bereichen Vereinssteuerrecht, Vereinsrecht, Aufsichtspflicht/Jugendschutz und Vereinsmanagement belegt haben.

Mitglieder der Mindelheimer Stadtkapelle haben in den vergangenen beiden Jahren an mehreren Fachtagungen im Maximilianeum in München und an der Fachakademie für Musik in Krumbach teilgenommen. Für sie ist die Auszeichnung eine weitere Motivation, den Bau eines neuen Musikerheims weiter voranzutreiben. Wie der Verein mitteilt, befinden sich die Baupläne derzeit im Genehmigungsverfahren. „Die Musikerinnen und Musiker hoffen, dass im Frühjahr der Spatenstich erfolgen kann.“ (mz, baus)

Themen folgen