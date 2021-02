vor 31 Min.

Stadtrat Mindelheim: Traktormuseum darf jetzt doch höher werden

Plus Für das geplante Traktormuseum haben die Mindelheimer Stadträte eine alte Entscheidung korrigiert. Die Bedenken des früheren Stadtbaumeisters Frey wischten die Kommunalpolitiker nun vom Tisch.

Von Johann Stoll

Vor ziemlich genau einem Jahr war die einzigartige Sammlung von Motorrädern, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Gerätschaften bereits einmal Thema im Mindelheimer Stadtrat. Sammler Michael Rimmel hat diese Originale in mehr als vier Jahrzehnten zusammengetragen. Vor allem so mancher im Originalzustand erhaltene Traktor der Firma Schlüter ist außergewöhnlich. Darunter ist ein Exemplar, das nur einmal gebaut wurde. Rimmel will dazu eine Ausstellungshalle an der Memminger Straße errichten, um die Sammlung öffentlich zugänglich zu machen. Mindelheim würde so ein weiteres attraktives Museum erhalten. Über die Dimension der Halle gingen allerdings die Vorstellungen der Stadt und des Bauwerbers auseinander.

Im Februar 2020 hatte der Stadtrat dem Wunsch des Bauherren nicht entsprochen und die Wandhöhe auf maximal 7,20 Meter und die Firsthöhe auf höchstens 16,70 Meter gedeckelt. Die Entscheidung war mit nur einer Gegenstimme deutlich ausgefallen.

Damaliger Stadtbaumeister hatte vehement für Höhenbegrenzung gekämpft

Rimmel lehnt diese Einschränkung ab, weil dadurch das obere Stockwerk nicht mehr voll genutzt werden könne, so seine Argumentation. Die Fahrzeuge sollen nicht einfach abgestellt werden, sondern gut zur Geltung kommen.

Nun unternahm er einen neuen Vorstoß und hatte Erfolg. Noch vor einem Jahr hatte der damalige Stadtbaumeister Gerhard Frey vehement für eine Höhenbegrenzung gekämpft. Sein Argument: Das Gebäude am westlichen Stadtrand von Mindelheim an der Memminger Straße habe „stadtbildprägende Bedeutung“.

Frey argumentierte, ein höheres Gebäude würde die Proportionen in diesem Areal empfindlich stören. Bürgermeister Stephan Winter sprach vor zwölf Monaten von „maximaler Kompromissbereitschaft der Stadtverwaltung“.

Stadträte stimmen höherem Gebäude nun doch zu

Inzwischen ist Gerhard Frey in den Ruhestand getreten. Im Rathaus sieht man Gestaltungsfragen bei dem ehemaligen Gutshof der Englischen Fräulein nun nicht mehr so streng.

Jetzt hat der Bauwerber „um Korrektur der Höhenmaße“ gebeten, wie es Bürgermeister Winter formulierte. Die Wand sollte nun 9,80 Meter hoch werden, der First 18,50 Meter. Der Bürgermeister sagte: „Ich glaube, man kann der Änderung zustimmen.“ In einer Gesamtabwägung gehe der Kniestock zwar deutlich nach oben. Aber das sei vertretbar.

Josef Doll (Grüne) unzufrieden mit dem Vorgehen des Stadtrats

Josef Doll (Grüne) missfiel das Vorgehen. „Ich habe meine Schwierigkeiten damit, wenn man noch einmal daherkommt.“ Der Mindelheimer Stadtrat hatte sich auf die niedrigere Höhe verständigt. Städtebaulich und landschaftlich sei das eine empfindliche Stelle. Der Begründung vermag er nicht zu folgen, wonach das Obergeschoss in der ursprünglichen Fassung nicht gut genutzt werden könnte.

Doll meinte, man könnte unten die großen Ausstellungsstücke und oben die kleineren präsentieren. Mit neun Stimmen gegen eine (Doll) warf der Ferienausschuss die alte Entscheidung des Stadtrates wieder über den Haufen.

