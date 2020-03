11:58 Uhr

Stadtrat: SPD-Debakel und ein Überraschungssieger

Plus Die Wähler verpassen dem Wörishofer Rat ein neues Gesicht. Sieben Gruppierungen sind nun vertreten - und ein Newcomer wird Stimmenkönig.

Von Markus Heinrich

Debakel für die SPD, Freude bei den Grünen – und ein Senkrechtstart von Generation Fortschritt: Die Wählerinnen und Wähler in Bad Wörishofen haben im Stadtrat der größten Stadt im Landkreis gehörig für Veränderungen gesorgt. Die Hälfte der 24 Sitze geht an Kandidaten, die bislang nicht am Ratstisch sitzen. Und Stimmenkönig wurde einer, der zum ersten Mal die politische Bühne betreten hat: der 26-jährige Dominic Kastner.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Im neuen Stadtrat sind gleich sieben Parteien und Gruppierungen vertreten. Das hat Auswirkungen: Die SPD schrumpft nach vorläufigem Endergebnis von vier auf einen Ratssitz. CSU und Freie Wähler verlieren jeweils zwei Ratssitze. Die Grünen dagegen verdoppeln ihre Stärke auf vier Mandate. Neu dabei ist Generation Fortschritt mit gleich vier Sitzen, ebenfalls neu ist die ÖDP mit einem Sitz. Die FDP hält ihren Ratssitz. Bis zuletzt lieferte sich Generation Fortschritt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen um den Status als drittstärkste Kraft im Rat. Am Montag gegen 8.30 Uhr stand das Ergebnis fest: unentschieden nach Sitzen. Nach Stimmen hat Generation Fortschritt die Grünen aber klar übertrumpft. Und ihr Spitzenmann Dominic Kastner erzielte mit 8700 Stimmen das mit Abstand beste Ergebnis aller Kandidaten. 1 Bilder Das ist der neue Stadtrat von Bad Wörishofen Stärkste Fraktion bleibt nach dem Stand der Dinge die CSU vor den Freien Wählern. Mit nunmehr acht Ratssitzen sind die Christsozialen aber von ihren Glanzzeiten weit entfernt. Die Wahl 2008 beispielsweise erbrachte noch 14 Mandate, allerdings auch mit ungleich weniger Konkurrenten. Die Stadtratswahl ist ausgezählt, das Ergebnis aber aus einem wichtigen Grund vorläufig. Stefan Welzel (CSU) und Paul Gruschka (FW) stehen sich am 29. März in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt gegenüber. Das bedeutet, dass anschließend entweder bei der CSU oder den Freien Wählern noch ein Kandidat in die Fraktion nachrücken wird. Sicher ist dagegen, dass künftig gleich zwei MalVater und Tochter am Ratstisch sitzen. Neben Paul Gruschka hat auch Pia Gruschka (Freie Wähler) den Sprung in den Stadtrat geschafft. Joachim Nägele (FW) ist dort mit Tochter Christin Nägele (Generation Fortschritt) vertreten. Die SPD musste dagegen Federn lassen. Fraktionssprecher Stefan Ibel wurde nicht mehr gewählt, auch sein Stellvertreter Helmut Vater ist im neuen Stadtrat nicht mehr vertreten. Gleiches gilt für Jürgen Thiemann. Der neue Stadtrat setzt sich folgendermaßen zusammen. CSU: Stefan Welzel (6399 Stimmen), Michaela Bahle-Schmid (4348), Ilse Erhard (3182), Ludwig Kreuzer (2944), Josef Kunder (2779), Hubertus Bader (2664), Christine Waibl (2506), Konrad Hölzle (2284); Freie Wähler: Paul Gruschka (5304), Thomas Vögele (5124), Joachim Nägele (2061), Wolfgang Hützler (2055), Pia Gruschka (1873); Grüne: Doris Hofer (4982), Daniel Pflügl (3164), Paola Rauscher (1694), Johann Suiter (1303); Generation Fortschritt: Dominic Kastner (8700), Patrick Maul (2360), Sebastian Dietrich (2248), Christin Nägele (2172); ÖDP: Ludwig Filser (2522); FDP: Alexandra Wiedemann (852); SPD: Sybille Dörner (1429). Als Erste meldeten sich am Montag die Grünen zum Wahlergebnis zu Wort. „Mit 14,75 Prozent haben wir im Vergleich zu 2014 knapp 1,5 zugelegt“, freut sich die Ortssprecherin und Spitzenkandidatin Doris Hofer. Mit nun vier Sitzen sei man „die einzige der bisher im Stadtrat vertretenen Fraktionen, die nicht Stimmen und Sitze verloren, sondern dazugewonnen hat“, betont sie. Die Wähler hätten die Arbeit der Grünen für Bad Wörishofen honoriert. Das Ergebnis verstehe man „als Ansporn und Auftrag“. Man werde verantwortlich damit umgehen und „weiterhin sachlich und konstruktiv“ zusammenarbeiten, kündigt Hofer an. Ausdrücklich gratuliert sie den „Newcomern von Generation Fortschritt und ÖDP“.

Themen folgen