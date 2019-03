vor 19 Min.

Stadtrat akzeptiert fast alle Spenden

Um den Brunnen vor dem Guggerhaus von Bad Wörishofen wird aber weiter gerungen.

Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat in Sachen Spenden einen neuen Beschluss gefasst, in einer nichtöffentlichen Sitzung am Montagabend. Über das Ergebnis berichtete nun das Rathaus. Demnach wurde der Beschlusses des Stadtrates vom 18. Februar zum Spenden-Thema aufgehoben. Damals lehnte der Rat bekanntlich mit der denkbar knappsten Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen die Annahme aller Spenden aus dem Jahr 2018 ab. Knackpunkt, so war danach zu hören, war der gespendete Brunnen vor dem Guggerhaus, eine Gabe von Hans Joachim Kania. Nun hat der Stadtrat beschlossen, die Spenden für das Jahr 2018 nach der aufgelegten Liste anzunehmen, mit Ausnahme der Spende des Brunnens vor dem Guggerhaus. Die Entscheidung zum Brunnen wird auf die nächste Sitzung des Stadtrates nach dem Haushalt vertagt.

Rathaus übermittelt eine erste Reaktion des Spenders

„Mit Schreiben vom 5. März an alle Stadtratsmitglieder hatte Bürgermeister Gruschka den Stadtratsbeschluss vom 18. Februar zur Ablehnung der Spenden als rechtswidrig beanstandet“, teilt das Rathaus mit. „Da der Stadtrat nun die Spenden für 2018 angenommen hat, hat sich die Beanstandung insoweit erledigt.“ Diese Spenden müssten nun nicht zurückgezahlt beziehungsweise zurückgegeben werden. „Bezüglich der Brunnenspende läuft das Beanstandungsverfahren weiter“, teilt das Rathaus mit und berichtet auch über die erste Reaktion des Spener: „Hans Joachim Kania ist über die Vertagung der Zustimmung der Brunnenspende bitter enttäuscht“.

