vor 22 Min.

Stadtrat fühlt sich missachtet

Götzfried kritisiert Gruschka

Der Bad Wörishofer Stadtrat und Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried hat die Informationspolitik von Bürgermeister Paul Gruschka scharf kritisiert.

Zu den seit 17. März arbeitenden Krisenstäben bei der Stadt Bad Wörishofen schreibt Götzfried, dass den Mitgliedern des Stadtrates rückblickend seit 1. März 2020 „keine einzige schriftliche Mitteilung weder in Brief- noch in E-Mail-Form seitens des diensthabenden 1. Bürgermeisters Paul Gruschka noch durch die Geschäftsleitung, zuständig Hauptamtsleiter Martin Aicher, übersandt wurde.

Nicht einmal die Tatsache, dass es diesen Krisenstab gibt, sei kommuniziert worden. Ebenso sei der Stadtrat nicht darüber unterrichtet worden, aus welchen Personen sich dieses Gremium zusammensetzt, welche Schlüsse und Konsequenzen zur breitesten Tragweite der Akutsituation, Maßnahmenplanung und strategische Bewältigung dort bisher besprochen oder in die Wege geleitet wurden.

Götzfried empfindet dies als „massiven Affront gegenüber den stets hoch engagierten Stadträten und -innen und auch eine klare Missachtung der Informationspflicht“. (mz)

Themen folgen