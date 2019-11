vor 49 Min.

Stadtwerke erhöhen die Strompreise

Werkleiter erklärt, was zu dem Anstieg führt. Für Bezieher von Gas ändert sich nichts.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen erhöhen die Strompreise. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bessere Nachrichten gibt es für Kunden, welche Gas von den Stadtwerken beziehen: die Preise bleiben gleich.

Seit etwas mehr als zwei Jahren stiegen die Strompreise an den Energiebörsen deutlich an, während es bei den Kostenblöcken „Steuern und Abgaben“ kaum oder keine Entlastungseffekte gebe, teilen die Stadtwerke mit. Die EEG-Umlage, mit der Erneuerbare Energien gefördert werden, steigt zum Beispiel zum 1. Januar 2020 um 0,351 Cent pro Kilowattstunde an. Auch für andere Umlagen werden höhere Preise fällig. Unter dem Strich müsse man eine Mehrbelastung von 0,35 Cent pro Kilowattstunde schultern, so die Rechnung der Stadtwerke.

Die Kosten für die Nutzung von Stromnetzen spielen eine Rolle

Dass der Strompreis steigt, liege zudem an steigenden Kosten für die Nutzung der Stromnetze. „Wir werden im kommenden Jahr mehr für die Nutzung der Stromleitungen bezahlen müssen“, erklärt Werkleiter Peter Humboldt. „Diese höheren Kosten und steigende Kosten für Stromeinkauf, Steuern und Abgaben können wir nicht mehr auffangen.“

Die Stadtwerke hätten deshalb ihre Kalkulation überarbeiten müssen. Die höheren Preise gelten ab dem 1. Januar 2020. Humboldt rechnet vor: „Damit erhöhen sich die Stromkosten für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden um rund 3,50 Euro brutto pro Monat.“

Die Preise für Erdgas bleiben dagegen nach Auskunft der Stadtwerke über die kommende Heizperiode stabil. (m.he)

