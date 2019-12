vor 1 Min.

Stadtwerke treiben Anbau voran

Im Werk geht allmählich der Platz aus. Zunächst stehen aber hohe Kosten für die Sanierung des Parkhauses Kurpromenade und des Hochbehälters Hartenthal an.

Von Markus Heinrich

Die Stadtwerke Bad Wörishofen treiben ihre Ausbaupläne weiter voran. Für das Jahr 2020 sind 150.000 Euro für Planungen vorgesehen, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt mit. Das ist aber bei Weitem nicht die größte anstehende Investition. Rund 1,2 Millionen Euro sind für die Wasser-Hochbehälter-Sanierung in Hartenthal vorgesehen. Humboldt stellte im Stadtrat auch den Lagebericht der Stadtwerke vor. Der Jahresgewinn sei 2018 etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Der Hauptgrund dafür war laut Humboldt, dass das Wasserkraftwerk der Stadtwerke an der Wertach deutlich weniger Energie produziert habe als in der Vergangenheit. Zudem habe man insgesamt weniger Energie verkauft, was witterungsbedingt sei.

Humboldt gab aber auch zu bedenken, dass das Jahr 2017 in der Geschichte der Stadtwerke „ein herausragendes Jahr“ gewesen sei. Der Jahresgewinn nach Steuern lag damals bei rund 1,4 Millionen Euro. 2018 lautet das Ergebnis rund 1,1 Millionen Euro, was wesentlich mehr ist als die prognostizierten 711.000 Euro. „Mit über einer Million liegen wir da klar drüber“, sagte Humboldt.

Ein Großteil des Gewinns wird in den Haushalt der Stadt Bad Wörishofen fließen. Nach Abzug der Steuern sind dies rund 590.000 Euro. Das freute auch Bürgermeister Paul Gruschka (FW). „Danke für dieses gute Jahresergebnis, meinen Glückwunsch dazu“, lobte er Humboldt.

Lob für die Eigenkapitalquote der Stadtwerke

Auch Konrad Hölzle ( CSU), der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses war angetan. „Ich bin sehr erfreut darüber, wie in den Stadtwerken gewirtschaftet wird“, sagte Hölzle. „Besonders gut gefällt mir die Eigenkapitalquote von 58 Prozent.“ Hölzle lobte zudem, dass ein Risikomanagement bei den Stadtwerken etabliert wurde. „Vielen Dank für die hervorragende Arbeit“, sagte Hölzle, an Humboldt gewandt. Auch Josef Kunder (CSU), Referent für die Stadtwerke, war zufrieden. „Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir finden immer eine Lösung“, sagte er zu Humboldt. „Die Führung der Stadtwerke gelingt Ihnen sehr gut.“ Einstimmig genehmigte der Stadtrat den Jahresabschluss. Das Ergebnis für das laufende Jahr ist noch nicht in Sicht. Geplant ist ein Gewinn von etwa 600.000 Euro.

In der Sitzung wurde dann deutlich, dass die Stadt im nächsten Jahr nicht mehr mit einem so großen Geldsegen rechnen kann. Humboldt plant mit einem Gewinn von 216.000 Euro. Die Sanierung des Parkhauses Kurpromenade gehe ins Geld, berichtete er. „Wenn wir es schaffen, wollen wir damit 2020 beginnen.“

Auch ins Wasserleitungsnetz fließt Geld, rund eine halbe Million Euro. Die gleiche Summe ist für Investitionen im Stromnetz vorgesehen, dazu kommen 265.000 Euro für Trafostationen. In den Planungen enthalten sind auch Arbeiten an der Höfatstraße in der Gartenstadt, die eigentlich schon heuer geplant waren. Manche Investitionen im Zuge dieses Straßenausbaus würden sich aber ins Jahr 2020 verschieben, berichtet Humboldt.

Voran kommen soll das Projekt Stadtwerke-Erweiterung, über das bereits vor einem Jahr erstmals öffentlich gesprochen wurde. Wie Peter Humboldt damals sagte, steht eine Erweiterung der Büro- und Lagerkapazitäten im Raum. Die Stadtwerke stießen demnach an einigen Stellen bereits an ihre räumlichen Grenzen oder hätten diese bereits überschritten. Angedacht ist eine Erweiterung am bestehenden Gebäude und bei den Lagerhallen daneben. Das Thema Buslinien sprach Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer an. Man fahre weiter mit Dieselbussen. Wann denn der nächste Elektrobus angeschafft werde, wollte sie von Humboldt wissen.

So geht es in Sachen ÖPNV in Bad Wörishofen weiter

Der Werkleiter berichtete, dass im nächsten Jahr ja womöglich der Flexibus kommen soll. Da sei es der Wunsch, bei der Beschaffung einen Elektrobus zu kaufen, wenn das möglich ist. Der Flexibus gehört aber nicht den Stadtwerken. Hier stehe der nächste Austausch erst im Jahr 2022 an, wenn ein Bus mit Gasantrieb einen Nachfolger braucht.

Claus Thiessen (FDP) gab zu Bedenken, dass die Einnahmen der Stadtwerke „die Ausgaben der Bürger sind“.

Man müsse fragen, wo die Bürger noch Bedarf haben. Thiessen nannte die Verlängerung der Buslinien in die Zeit nach 18 Uhr, was vor allem den Menschen in den Stadtteilen helfen würde. „Ich sehe hier keine Anstrengung“, kritisierte Thiessen. Auch die Art und Weise, wie Straßen ausgebaut und Leitungen gelegt werden, gefällt ihm nicht. Thiessen stimmte entsprechend als einziger gegen den Wirtschaftsplan.

Hier erläuterte Humboldt, man arbeite mit einem System, wonach Baustellen zunächst provisorisch verschlossen und erst fünf Jahr später, wenn sich alles gesetzt hat, die letzte Schicht erhalten. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht. Den ÖPNV-Wunsch werde er im Werkausschuss zur Diskussion stellen, kündigte Humboldt an.

FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler wies Thiessen zudem darauf hin, dass es sich bei den Einnahmen überwiegend um Leistungsentgelte für Strom oder etwa Gas handele.

Insgesamt rechnen die Stadtwerke Bad Wörishofen im nächsten Jahr mit Umsatzerlösen von etwa 37 Millionen Euro.

Themen folgen