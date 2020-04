vor 51 Min.

Stärkung für Kino und Kinofans in Corona-Zeiten

Filmfans können in der Corona-Krise ihrem Lieblingskino helfen - auch dem Filmhaus Huber in Türkheim.

Auch das Filmhaus Huber in Türkheim und Bad Wörishofen beteiligt sich an der Aktion „In der Pause braucht’s ‘ne Stärkung #packmaswieder“, die der Stärkung von Programmkinos dienen soll.

Unter www.packmaswieder.de haben Kinofans ab sofort die Möglichkeit, zu 50 Prozent bezuschusste Verzehrgutscheine für ihr Lieblingskino zu erwerben.

Rudolf Huber aus Türkheim hofft, dass ihn seine Kinofans unterstützen

Für Rudolf Huber, Betreiber der Kinos in Türkheim und Bad Wörishofen, ist die Aktion für Kinofans eine einfache Gelegenheit, ihr Lieblingskino vor Ort zu unterstützen. Die Verzehrgutscheine für ein frei wählbares Snack-Package im Wert von zehn Euro kostet dann nur die Hälfte.

Der Erlös geht komplett an das vom Kinofan gewählte Kino und soll eine hilfreiche Stärkung für die Kinos in der aktuellen, besucherlosen Zeit sein.

Die Evolin Produktion GmbH, Werbeverwaltung für Kinowerbung in Bayern, will so Kinofans eine einfache Gelegenheit bieten, ihr Lieblingskino vor Ort zu unterstützen und schenkt den Kinofans eine kleine Ladung Kinovorfreude. Außerdem möchte das Unternehmen mit Sitz bei Augsburg in der aktuellen Lage Mut machen: Der eigens im Rahmen der Aktion produzierte Kampagnenfilm ist eine Liebeserklärung an die bayerische Beharrlichkeit, getreu dem Motto #packmaswieder

Die Gutschein-Kampagne endet, wenn die Kinos nach der Ausgangsbeschränkung wiedereröffnen

Geschäftsführer Roland Fendt kommentiert die Entwicklung der letzten Tage: „Die beispiellose Situation der vergangenen Tage und Wochen motivierte uns zu dieser Aktion. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, Menschen zu Solidarität zu animieren und das Kino als einen wichtigen Bestandteil unserer Kulturlandschaft zu erhalten. Gerade jetzt positive Impulse zu setzen, liegt uns sehr am Herzen. Ich bin nachhaltig beeindruckt und dankbar für das Engagement aller Beteiligten an dieser Aktion.’’

Die Gutschein-Kampagne endet mit der Wiedereröffnung der Kinos nach der Zeit der Ausgangsbeschränkungen. (mz)