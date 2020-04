Stall abgebrannt: Mutter und Sohn gestehen Brandstiftung

Plus Die beiden wollten die Versicherung betrügen, um damit die horrenden Schulden des 48-Jährigen zu begleichen. Jetzt ist der Schaden größer als je zuvor.

Fünf Monate lang haben die Angeklagten eisern geschwiegen. Nun legten sie vor dem Memminger Landgericht überraschend Geständnisse ab – ohne jedoch ihr Schweigen zu brechen.

Über ihre Pflichtverteidiger räumten die 80-Jährige und ihr 48-jähriger Sohn ein, vor rund einem Jahr den Stall ihres landwirtschaftlichen Anwesens im nördlichen Landkreis angezündet zu haben. Als Motiv vermutete die Staatsanwaltschaft von Anfang an die massiven Geldsorgen des 48-Jährigen, dessen Schulden sich auf mehr als 600.000 Euro belaufen.

Nur eine Woche vor dem Brand schloss der Sohn eine Brandversicherung ab

Er schloss nur eine Woche vor dem verheerenden Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstand und ein Pferd in den Flammen starb, eine Brandschutzversicherung ab. Dann stiftete er seine Mutter dazu an, im Stall ein Feuer zu legen, während er – offenbar um sich ein Alibi zu verschaffen – einen Bekannten in Ungarn besuchte. Was der frühere Forstarbeiter, der nach einem schweren Unfall arbeitsunfähig ist, offenbar nicht wusste: Selbst wenn der Betrug nicht aufgeflogen wäre, hätte er die Versicherungssumme nicht für seine Entschuldung nutzen dürfen, sondern hätte den Stall wieder aufbauen müssen.

In den formellen Erklärungen der Verteidiger äußerten sich die beiden Angeklagten nicht zu den Hintergründen ihrer Tat. Den Geständnissen vorausgegangen war ein Rechtsgespräch, das die Pflichtverteidiger angeregt hatten. Darin wurden den Angeklagten verhältnismäßig niedrige Strafen in Aussicht gestellt, wenn sie die Brandstiftung zugeben. Denn andernfalls hätte sich die Beweisaufnahme weiter hinziehen können: Die Pächter, deren Pferde in dem Stall standen und die als Nebenkläger auftraten, leben inzwischen in Tschechien, und auch die Stallburschen sind längst in ihre Heimatländer zurückgekehrt. In Zeiten von Corona wäre es noch aufwendiger geworden, sie als Zeugen zu laden.

Zahlreiche Zeugen und Sachverständige sind in dem Prozess bereits gehört worden

In den vergangenen Monaten hatten bereits zahlreiche Zeugen und Sachverständige ausgesagt. Zu den Indizien gehörten mitgeschnittene Telefonate der Angeklagten sowie die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die der Sohn auf dem Anwesen installiert hatte. Sie zeigen, dass im Haus der Mutter kurz vor dem Brand Licht angeht, danach sind Türen und Schritte zu hören – und wenig später die Schreie der Tiere. Dann zieht Rauch ins Kamerabild. Weil die 80-Jährige auf den Aufnahmen aber nicht zu sehen ist, berief sich ihr Verteidiger Ulrich Swoboda ursprünglich darauf, dass auch ein anderer in den Stall eingedrungen sein und dort das Feuer gelegt haben könnte. Sogar die Frage, ob ein Stallbursche eine glimmende Zigarette ins Heu geworfen und diese noch Stunden später den Brand ausgelöst haben könnte, wurde diskutiert.

Die beiden Angeklagten mussten sich zuletzt wegen besonders schwerer Brandstiftung, vorsätzlicher Körperverletzung, roher Tiermisshandlung, Tiertötung und versuchtem Betrug verantworten. Der Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung bezieht sich auf die Pächterin des Stalls, die sich beim Versuch, ihre Pferde zu retten, leicht verletzt hatte. Über ihre Verteidiger teilten die Angeklagten mit, dass sie die Frau nicht verletzen wollten, dies aber billigend in Kauf genommen hätten. Außerdem verpflichteten sie sich, ihr sämtliche materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen und ihrerseits auf Mietzahlungen und Entschädigungsansprüche zu verzichten. Verteidiger Swoboda bezifferte den Vergleichswert auf insgesamt 68.400 Euro.

Wie sollen Mutter und Sohn bestraft werden?

Diesen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich werteten Oberstaatsanwalt Markus Schroth und die Kammer unter Vorsitz von Richterin Sabine Schuhmaier ebenso wie die Geständnisse zugunsten der Angeklagten. Bei den Strafen gingen die Vorstellungen jedoch auseinander: Schroth forderte für den Sohn drei Jahre und vier Monate Haft sowie für die 80-Jährige zwei Jahre und sechs Monate. Verteidigerin Anja Mack hielt für den 48-Jährigen eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten für angemessen, Ulrich Swoboda für seine nach einem Beckenbruch pflegebedürftige Mandantin eine zweijährige Bewährungsstrafe. „Wir hatten eine Situation auf der Anklagebank, wie man sie nicht täglich hat“, sagte er. Mutter und Sohn hätten ihr Lebenswerk zerstört – und damit hauptsächlich sich selbst geschadet.

Letztlich folgte die Kammer den Anträgen der Verteidiger. In 80 Jahren sei die Mutter nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sagte Richterin Schuhmaier. „Nur einmal, da aber heftig.“ Die Angeklagten könnten sich bei ihren Verteidigern bedanken, „dass sie heute noch die Reißleine gezogen haben“. Denn ohne Geständnis und Täter-Opfer-Ausgleich hätten wohl beide die nächsten Jahre im Gefängnis verbracht: der 48-Jährige sieben Jahre, seine Mutter knapp fünf, so Schuhmaier.

