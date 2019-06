vor 4 Min.

Standort für 30-Meter-Sendemast gefunden

Die Deutsche Funkturm darf in Bad Wörishofen eine große Antennenanlage bauen. Es geht um einen Platz, der auch für ein neues Feuerwehrhaus infrage käme.

Von Markus Heinrich

Nach langem Hin und Her darf in Bad Wörishofen nun ein 30 Meter hoher Funkmast gebaut werden. Der Stahlgitter-Antennenmast soll am Rand des ungenutzten Park-und-Ride-Platzes am Stadionring stehen, unweit der Umgehungsstraße, gegenüber den Sportanlagen.

Der Bauausschuss genehmigte den entsprechenden Bauantrag am Montagabend bei einer Gegenstimme. Aus Überzeugung dafür war aber auch kein Ausschussmitglied, das wurde in der Diskussion schnell deutlich. Es herrschte eher die Grundhaltung vor, dass die Anlage ohnehin nicht zu verhindern sei, man also lediglich beim Standort noch Einfluss habe. „Den Mast zwischen Stockheim und der Gartenstadt haben wir damals sogar einstimmig abgelehnt, jetzt steht er trotzdem dort“, erinnerte Ludwig Kreuzer (CSU). Das Landratsamt habe den Bau dann genehmigt. Auch Bernhard Oberstaller vom Bauamt erinnerte daran, dass die Anlage ein sogenanntes privilegiertes Vorhaben sei. Eine Gemeinde könne da nur mit Bedenken hinsichtlich des Landschaftsbildes kontern. Das hatte der Bauausschuss bereits im vergangenen Sommer getan. Im Juli 2018 verweigerte der Ausschuss einstimmig das Einvernehmen zu dem gewünschten Standort nördlich der Wohnbebauung der Gartenstadt. Dort werde das Ortsbild und die Landschaft zu sehr verunstaltet, hieß es damals.

Lesen Sie dazu auch: 30-Meter-Funkturm an der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen? Seither hat die Stadt versucht, dem Bauherrn Deutsche Funkturm andere Standorte schmackhaft zu machen, allerdings mit eher leidlichem Erfolg. Weder an der Eishalle noch im Bunkerwald will die Deutsche Funkturm, eine Telekom-Tochter, bauen. Beide Standorte würden nicht zur gewünschten Verbesserung des Mobilfunknetzes taugen, hieß es zur Begründung. Lediglich mit dem Vorschlag Park-und-Ride-Platz hatte die Verwaltung dann Erfolg. Vertreter von Deutsche Funkturm, Stadt und Stadtwerken waren bereits vor Ort, die Zustimmung liege mittlerweile vor, berichtete Oberstaller. Was genau auf dem Turm installiert werden soll, ob es um das künftige 5G-Netz geht, das alles ist noch nicht bekannt. Die Deutsche Funkturm hat eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung bislang nicht beantwortet.

„Was bedeutet das für die Nutzung der Parkplätze?“, wollte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer zu der Baugenehmigung wissen. Oberstaller berichtete, dass man keine Einschränkungen fürchten müsse. Das Fundament sei nur sechs mal sechs Meter groß. Auch künftige Vorhaben, wie möglicherweise der Bau eines Feuerwehrhauses seien davon nicht beeinträchtigt, signalisierte Oberstaller. Das Gebäude der Bad Wörishofer Feuerwehr ist bekanntlich zu klein geworden, man denkt über einen Neubau in den nächsten Jahren nach.

Was Bad Wörishofens Feuerwehrkommandant zu den Plänen sagt

Bad Wörishofens Kommandant Peter Eichler sagte der Mindelheimer Zeitung dazu, der Park-und-Ride-Platz sei einer von mehreren möglichen Standorten. Man würde gerne raus aus der Innenstadt und an die Umgehungsstraße ziehen. Dort komme praktisch jedes bebaubare Grundstück in Frage. In einer Machbarkeitsstudie soll der optimale Standort gefunden werden, sagt Eichler. Er hoffe, dass diese heuer noch in Auftrag gegeben werde. Als Wunschtermin für die Fertigstellung nennt Eichler die Jahre 2027 oder 2028.

Oberstaller informierte in der Sitzung auch darüber, dass die Deutsche Funkturm für die Antennenanlage eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundes vorlegen müsse, was eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung angehe.

Ob man den Turm nicht wenigstens farblich ansprechend gestalten könne, regte Baureferent Wilfried Schreiber (FW) an. Schön sei das Bauwerk ja nicht gerade. FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler kritisierte zudem den geplanten Automatismus von Vertragsverlängerungen um drei mal fünf Jahre. Die erste Laufzeit beträgt 15 Jahre, so lange wird die Anlage dort also mindestens stehen. „Die Technik entwickelt sich schnell, wir sollten zudem einen umgehenden Rückbau in den Vertrag aufnehmen“, sagte Hützler.

Oberstaller kündigte an, eine dreimalige Vetrtragsverlängerung um jeweils zwei Jahre vorzuschlagen. Dass die Anlage wenigstens mit Bäumen bepflanzt werden soll, forderte CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel. Wann der Mast gebaut wird, steht noch nicht fest.

