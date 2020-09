vor 19 Min.

Startschuss für die Allgäuer Filmkunstwochen fällt in Bad Wörishofen

Plus Jubiläums-Festival beginnt in Wörishofen, mit einer Erinnerung an Rainer Werner Fassbinder.

Die 10. Allgäuer Filmkunstwochen starten in Bad Wörishofen. Vom 1. bis zum 21. Oktober bieten die Kinos in Bad Wörishofen, Marktoberdorf und Oberstdorf ein besonderes Programm. Eröffnet werden die Allgäuer Filmkunstwochen am Donnerstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in Bad Wörishofen. Die Kinobetreiber Rudolf Huber aus Bad Wörishofen, Monika Schubert (Marktoberdorf) und Florian Stiglhofer (Oberstdorf) stehen seit zehn Jahren für ein regionales Festival auf großer Leinwand.

Diesmal sind die Voraussetzungen in der Corona-Pandemie schwierig. „Vielleicht ist es Ihnen in diesem Jahr wie uns ergangen: Wir haben gelernt, dass viele Selbstverständlichkeiten unseres Daseins ein Gut von unschätzbarem Wert sind“, sagt Rudolf Huber. Dazu gehöre auch das Erlebnis Kino.

„Umso wichtiger ist es uns in diesem Jahr, mit den Allgäuer Filmkunstwochen für Lichtblicke zu sorgen“, kündigt Huber an. „Das Spektrum unserer Filmauswahl ist weit gefächert und zeigt die Vielfalt unserer Welt, erzählt Unterhaltsames und Nachdenkliches. In unserem Jubiläumsjahr haben wir zudem das Glück, einen ganz neuen Film aus dem Herzen des Allgäus zu zeigen.“ Gemeint ist „Im Berg dahuim“, ein Aufstieg zu vier Allgäuer Bergalmen. Am 9. Oktober kommt der Schweizer Regisseur Thomas Rickenmann ins Filmhaus Huber nach Bad Wörishofen.

Zwei Wörishofer Filmemacher bestreiten den Eröffnungabend

Dort findet auch am 1. Oktober die feierliche Eröffnung der Filmkunstwochen statt. Die bekannten Weltenbummler und Filmemacher Ursula und Matthias Stodollik stellen ihr neuestes Werk „Myanmar –das Land der goldenen Pagoden“ persönlich vor.

Am Freitag, 2. Oktober, folgt dann um 20 Uhr „Enfant terrible“, der Film über den in Bad Wörishofen geborenen Rainer Werner Fassbinder, der zu einem der bedeutendsten Filmemacher Deutschlands wurde. Das komplette Programm gibt es unter www.filmhaus-huber.de. (m.he, mz)

