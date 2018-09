00:35 Uhr

„Stationen eines erfüllten Lebens“

115 Jahre alt wird das Kneippdenkmal auf dem Bad Wörishofener Denkmalplatz in diesem Jahr.

Ausstellung im „Gugger“ über Pfarrer Kneipp

Anlässlich des Jubiläums „115 Jahre Kneipp-Denkmal am Denkmalplatz“ in diesem Jahr zeigt der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ in der Bachstraße eine Ausstellung mit dem Titel „Sebastian Kneipp – Stationen eines erfüllten Lebens“.

Die größtenteils historischen Aufnahmen sollen Sebastian Kneipps Lebensweg dokumentieren und den Besuchern Kneipps Werdegang veranschaulichen. Sebastian Kneipp, 1821 geboren und 1897 gestorben, gilt als Begründer der Kneippbewegung, der weltweit größten Gesundheitsbewegung. Er entwickelte ein auf fünf Wirkprinzipien (Wasser-, Bewegungs-, Ernährungs-, Pflanzen- und Ordnungstherapie) aufbauendes, ganzheitliches Naturheilverfahren, die Kneippkur. So möchte auch der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen mit der Ausstellung an diesen großartigen „Helfer der Menschheit“, wie Sebastian Kneipp bereits zu seinen Lebzeiten genannt wurde, erinnern. (mz)

Die Ausstellung ist zu sehen bis einschließlich 31. Oktober, täglich ab 14 Uhr (außer Samstag und Sonntag). Der Eintritt ist frei.

