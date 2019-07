vor 19 Min.

Statt Beamte sind oft Betrüger am Telefon

Die Polizei sieht hohe Fallzahlen mit Sorge. Häufig kommt die Masche „Falscher Polizist“ zum Einsatz.

Von Verena Kaulfersch

Sie sind erfindungsreich, anpassungsfähig und gehen hochprofessionell vor: Betrüger, die von Call-Centern im Ausland aus Senioren in Deutschland anrufen, um diese um Ersparnisse und Wertgegenstände zu bringen. 1340 Anrufe wurden dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im vergangenen Jahr gemeldet. Und 2019 ist keine Entspannung in Sicht. Vielmehr sind im ersten Halbjahr etwa 570 Fälle zu verzeichnen – gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Zunahme um knapp 50 Prozent. Als Waffe im Kampf gegen die Betrüger setzt die Polizei auf Aufklärung – wie jetzt bei einem Pressegespräch in der Memminger Inspektion. Im Zentrum stand die Betrugsmasche des „falschen Polizeibeamten“.

Betrüger mit akzentfreiem Deutsch geben sich als Polizisten aus

Sie wird laut Polizeipräsident Werner Strößner bei Weitem am häufigsten angewandt. Die Betrüger, die in der Regel akzentfreies Deutsch sprechen, geben sich als Polizisten aus. Auch mit falschen Bankmitarbeitern, Notaren, angeblichen Gerichtsvollziehern, Staatsanwälten oder Finanzbeamten haben es die Ermittler zu tun. Für den Gesprächsablauf gibt es zahlreiche Varianten, doch das Schema bleibt dasselbe: Dem Angerufenen wird zum Beispiel erzählt, es habe eine Verhaftung oder einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben – dabei beziehen sich die Täter laut Strößner teils auf tatsächlich veröffentlichte Polizeimeldungen: Nun bestehe Anlass zum Verdacht, dass der Angerufene das nächste Opfer werden solle. Daher sollten im Haus vorhandenes Geld oder Wertgegenstände an die Polizei übergeben werden. Durch den Blick auf die Telefonnummer ist der Betrug meist nicht zu enttarnen: Sie ist unterdrückt oder es wird durch einen Trick sogar die Rufnummer einer echten Dienststelle angezeigt.

Die Täter verfügen laut Strößner über viel manipulatives Geschick, verstehen es, Ängste zu schüren und zugleich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dies gelingt ihnen laut Ermittler Jürgen Salzmann auch mithilfe von Ortskenntnissen. „Manche sind federführend für ein Gebiet zuständig und haben schon mal in der Region gelebt.“ Die Betrüger haben laut Strößner relativ selten Erfolg – „doch die einzelnen Fälle sind heftig: Menschen stehen danach vor dem Nichts“. Im vergangenen Jahr verloren die Opfer demnach Beträge zwischen 5000 und 165000 Euro. „Es handelt sich um ein bundes- und teilweise europaweites Phänomen“, sagt Salzmann. Call-Center befänden sich oft in der Türkei – doch die Spur führt laut Strößner auch in andere Länder. Darum ist für die Polizei vernetztes Arbeiten entscheidend: Ermittlungen werden im jeweiligen Bundesland koordiniert und laufen bei Zentralstellen zusammen.

Bei einem verdächtigen Anruf rät Polizeipräsident Strößner, kritisch nachzufragen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. „Die echte Polizei fordert niemals Bargeld und erkundigt sich nicht nach Vermögensverhältnissen“, sagt er. Ebenso rufe sie nie unter der Nummer 110 an. „Rufen Sie auch nicht von dem Apparat aus die Polizei an, auf dem der Anruf einging, sondern gehen Sie zum Nachbarn oder benutzen Sie ein Handy.“ Denn die Täter verfügten teils über Technik, um die Leitung zu halten: „Dann werden Sie direkt mit dem Anrufer von zuvor verbunden.“

