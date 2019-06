vor 23 Min.

Statt Schulgeld: 1000 Euro vom ersten Monat an

Abiturienten können sich in drei Jahren zum Erzieher ausbilden lassen. Die Stadt Mindelheim macht mit

Die Abiturienten haben ihre Abschlussprüfungen weitgehend überstanden. Und die meisten wissen, was sie im Anschluss vorhaben. Die meisten werden studieren, manche sich eine Auszeit gönnen und erst einmal die Welt erkunden. Ein besonders attraktives Angebot hat jetzt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterbreitet, das auch vom Bayerischen Arbeitsministerium mitgetragen wird: Abiturienten oder Fachabiturienten haben die Chance, eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher zu absolvieren und dabei vom ersten Tag an ordentlich Geld zu verdienen.

1000 Euro winken dabei schon im ersten Ausbildungsjahr pro Monat als Ausbildungsvergütung. Zweiter Vorteil: Die Ausbildungszeit dauert nicht fünf Jahre, sondern ist für Abiturienten auf drei Jahre verkürzt worden. In der Region bietet die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik in Kaufbeuren diese Ausbildung an.

Der Hintergrund: So mancher Träger tut sich zunehmend schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Hier will das Programm Hilfestellung leisten. „OptiPrax“ richtet sich allerdings nur an jene Träger, die mindestens zwei oder mehr Einrichtungen betreiben.

Das ist für das Unterallgäu ein Problem. Im Landkreis gibt es 93 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit 66 unterschiedlichen Trägern, wie das Landratsamt mitteilt. Ein Großteil fällt also durchs Raster und kann keinen Abiturienten über das Programm ausbilden. Nur wenige haben mehr als eine Einrichtung und kommen damit in den Genuss des Angebots. Alle Träger wurden jedenfalls vom Landratsamt dieser Tage über das Förderprogramm unterrichtet.

In Mindelheim hat diesen Montag eine Besprechung mit Vertretern von Kitas und Schulen über die Frage stattgefunden, wie die Kinderbetreuung vom kommenden Schuljahr 2019/20 an aussieht. Ergebnis der Runde: Die Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte sucht nun ab September einen Abiturienten oder eine Abiturientin beziehungsweise einen Fachabiturienten oder eine Fachabiturientin, die die dreijährige Ausbildung zum Erzieher absolvieren möchten. Die Stadt bewirbt sich um die Förderung.

Diese Ausbildung bietet gute berufliche Perspektiven, weil Fachkräfte dringend gesucht werden. Mögliche Arbeitsfelder bieten sich in Krippen, Kinderhäusern, Kitas, Jugendtreffs, Freizeitpädagogischen Einrichtungen, Grundschulen, Heilpädagogischen Einrichtungen oder Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. (jsto)

