Stau beim Parkplatzbau

Ein Haus an der Hallstattstraße will der Landkreis abreißen und Mitarbeiterparkplätze schaffen. Vorher muss aber der Bebauungsplan geändert werden.

Warum beim Landratsamt 20 Mitarbeiterstellplätze auf sich warten lassen.

Von Johann Stoll

Das hatten sich Landrat Hans-Joachim Weirather und leitende Mitarbeiter in der Kreisbehörde einfacher vorgestellt. Um die angespannte Parkplatzsituation rund um Klinikum und Landratsamt zu verbessern, sollte ein altes Gebäude an der Ecke Hallstattstraße / Bad Wörishofer Straße abgerissen werden, um Platz für 20 Autos von Mitarbeitern des Landratsamtes und der Kreisklinik Mindelheim zu schaffen. Die MZ berichtete. Heute, ein dreiviertel Jahr später, hat sich am Zustand nichts verändert. Das Haus steht weiter und die Parkplätze lassen auf sich warten.

Der Landkreis verfolgt schon länger das Ziel, die Parkplatzsituation rund um das Landratsamt und die Kreisklinik zu entspannen, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamtes auf Anfrage der MZ. Deshalb bestehe weiterhin die Absicht, auf besagtem Grundstück einen Mitarbeiterparkplatz für die Belegschaft des Landratsamtes und der Kreisklinik zu errichten. „Die planungsrechtlichen Voraussetzungen werden dazu von der Stadt Mindelheim geschaffen. Ein Zeitrahmen lässt sich momentan noch nicht abstecken.“

Unabhängig davon wurde an die Beschäftigten, die in der Nähe wohnen, appelliert, möglichst das Rad zu benutzen. Die Schüler der Landwirtschaftsschule werden angehalten, die Parkplätze an der Schwabenwiese zu nutzen und die wenigen Minuten zur Schule zu laufen.

Der Bebauungsplan aus dem Jahr 1964 für das Gebiet zwischen Bad Wörishofer Straße und Peter-Dörfler-Straße wurde 2014 geändert. Das ehemalige Riebel-Bauhof-Gelände war ursprünglich als Gewerbegebiet ausgewiesen. Das wurde in ein Wohngebiet umgewandelt.

Ein Nachbar ist mit den Plänen in Mindelheim nicht einverstanden

Den Parkplatz-Plänen des Landratsamtes hat das allerdings nicht geholfen. Denn einfach ein Haus abreißen und dort Stellflächen anlegen ist in einem Wohngebiet nicht erlaubt. Also muss jetzt der Bebauungsplan noch einmal geändert, zumal ein Nachbar mit den Plänen nicht einverstanden ist. Gegenüber der MZ sagte dieser, er fürchtet Staub durch die Autos. Zustimmen würde er, wenn die Fläche staubfrei gemacht wird wie hinter dem Landratsamt.

Jetzt will die Stadt Mindelheim neues Planungsrecht schaffen

Die Stadt Mindelheim, die für die Bebauungspläne zuständig ist, will nun das Gebiet entlang der Bad Wörishofer Straße zwischen Dr.-Jochner-Weg und Hallstattstraße als Mischgebiet ausweisen, „da dies der zwischenzeitlich vorherrschenden Nutzungsstruktur entspricht.“ Man könnte auch sagen: Die Stadt schafft mit dieser „Lex Landratsamt“ die Voraussetzungen für den Parkplatz. Das bisher festgesetzte Wohngebiet entlang der Hallstattstraße bleibt ab der Einmündung der Alamannenstraße in Richtung Osten nämlich erhalten. Die Stadt Mindelheim allerdings tritt dem Eindruck entgegen, es gehe hier nur um diesen Parkplatz. „Das beschriebene städtebauliche Grundkonzept war bereits Gegenstand des ersten Bebauungsplanentwurfs vom 23. Juli 2014 und steht nicht im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung von Landratsamt und Krankenhaus“, schreibt Julia Beck vom Büro des Ersten Bürgermeisters.

Wann die Stellflächen gebaut werden können, darüber halten sich sowohl Landratsamt als auch Stadt bedeckt. Von Seiten der Stadt heißt es: „Nachdem für den Bebauungsplan noch umfangreiche Grundlagenermittlungen vorzunehmen und Fachgutachten (Immissionsschutz, Altlasten) einzuholen waren, steht das öffentliche Beteiligungsverfahren (öffentliche Auslegung der Planunterlagen) noch aus“. Bevor dies erfolgen könne, müssten die Bebauungsplanunterlagen noch vervollständigt und das Plankonzept vom Stadtrat abgesegnet werden. „Anschließend können entsprechende Anregungen zur Planung eingebracht werden“, so Julia Beck.

