vor 35 Min.

Stefan Welzel will Bürgermeister von Bad Wörishofen werden

Die CSU in Bad Wörishofen hat ihren Ortsvorsitzenden Stefan Welzel für die Bürgermeisterwahl nominiert.

Stefan Welzel will Bürgermeister von Bad Wörishofen werden. Die CSU hat ihren Ortsvorsitzenden bei der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend im Gasthof Adler nomininert. Er erhielt 53 von 54 abgegebenen Stimmen. Welzel ist 49 Jahre alt und arbeitet als Rechtsanwalt.

"Die Monate intensiver Vorbereitung sind abgeschlossen", teilte Stefan Welzel als Ortsvorsitzender vor der Versammlung mit. Und weiter: "Die Kommunalwahlen sind die Gelegenheit, die Richtung für viele wichtige Sachthemen zu entscheiden." Die CSU habe in den vergangenen Jahre in allen Bereichen "immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerschaft" gehabt, so Welzel. So seien auch etliche Wünsche und Anregungen aus der 2018 gestarteten Gesprächsreihe "Themen, die bewegen" in das "Zukunftsprogramm für Bad Wörishofen" (Welzel) aufgenommen worden. Man wolle diese Themen nun "im Sinne der Bewohner, Berufstätigen und Gäste Bad Wörishofens tatkräftig und mutig voranbringen", kündigte Welzel an: "Die kommenden Jahre bieten Bad Wörishofen große Chancen."

Bereits bekannt war, dass sich Bürgermeister Paul Gruschka (FW) um eine weitere Amtszeit bewerben will. Die parteilose Kandidatin Regine Glöckner wurde bereits als Bürgermeisterkandidatin von Team-Kneippstadt-SPD nominiert, die Grünen schicken ihre Fraktionsvorsitzende Doris Hofer ins Rennen.

