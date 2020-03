10:45 Uhr

Stephan Winter: Wahlkämpfer ohne Gegenkandidat

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter wirbt für seine Vorhaben. Die Liste für die nächsten Jahre ist schon jetzt gut gefüllt

Von Johann Stoll

Er hängt seine Wahlplakate selbst auf, steht an zugigen Infoständen und zieht seit Wochen abends durch die Wirtschaften. All die Mühe gilt den Wählern, die der Kandidat von seinen Ideen überzeugen will. Dabei steht längst fest, dass auch in der neuen Legislaturperiode Stephan Winter der Bürgermeister von Mindelheim sein wird. Warum also dieser ganze Aufwand?

Er will den Mindelheimern erklären, was er vorhat

Der 55-jährige Familienvater von zwei Kindern sagt, ihm sei es wichtig, den Mindelheimern zu erklären, was er in den nächsten sechs Jahren vorhat. 2002 habe er sich bewusst für die Kreisstadt des Unterallgäu entschieden. Seither ist er Erster Bürgermeister. „Die Stadt und die Menschen sind mir lieb geworden“, sagt Winter.

Dass er im Vorfeld der Wahl das Signal auch von Vertretern anderer Gruppierungen bekommen habe, er möge doch bitte weitermachen, „hat mich sehr gefreut“. Winter räumt ein, dass er auch gefragt worden sei, ob er nicht als Landratskandidat zur Verfügung stehe. Er hat sich aber für eine weitere Legislaturperiode als Bürgermeister von Mindelheim entschieden. Das „konstruktive Klima im Stadtrat“ habe dabei eine große Rolle gespielt.

Zu tun gibt es ohnehin genug. Winter nennt das Freibad, dessen Sanierung im Herbst beginnt. Er nennt den Ausbau der Kinderbetreuung mit dem Bau von drei neuen Kindergärten ( St. Stephan , Nassenbeuren und Marcellin Champagnat ). Hinzu kommen die Grund- und Mittelschule, die weiter saniert werden müssen. Die Grundschule werde auch mehr Platz benötigen, weil die Zahl der Kinder wieder wächst. Auch in die Digitalisierung der Schule müsse investiert werden, so Winter.

Nach der Wahl sollen die Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung in Mindelheim umgesetzt werden

All diese Themen stehen auf der Liste, die abgearbeitet werden will. Dazu zählt auch die Verkehrsführung rund um Maristenareal und Schwabenwiese. Nach der Wahl geht es an die Umsetzung der Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung des Vorjahres.

Nie fertig werde auch die Innenstadt. Winter nennt das ehemalige Maria-Ward-Kloster und das Haus des früheren Ehrenbürgers Erwin Holzbaur , das die Stadt übertragen bekommen hat. Mit „Sensibilität“ müssten diese Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden. Mit der Firma Prosecur sei ein neuer Eigentümer des Klosters gefunden worden. Winter zeigt sich überzeugt, dass die kirchliche Immobilie so entwickelt werden kann, dass sie dem Sinn und Geist des Gebäudes entspreche. Der Bürgermeister könnte sich einen Mix aus Wohnen und einer sozialen Einrichtung vorstellen. Noch sei aber nichts entschieden. In Absprache mit dem Investor will Winter das Thema öffentlich im Stadtrat behandeln lassen.

Angehen will der Bürgermeister auch den Auftrag des Stadtrates, eine zweite Tiefgarage in der Innenstadt zu bauen. Sie soll hinter dem Kloster errichtet werden. Von der Schaffung weiterer Stellflächen erhofft sich Winter eine Unterstützung für den Einzelhandel in der Altstadt. Die Verkaufsfläche auf der grünen Wiese sei um 5000 Quadratmeter zurückgefahren worden. Auch diese Herausnahme des alten BayWa-Geländes sei ein Beitrag für die Altstadt. Die Kornstraße werde heuer baulich aufgewertet. Auch darin sieht Winter einen Beitrag, den Einzelhandel zu unterstützen.

Die Schaffung von Wohnraum ist in Mindelheim ein großes Thema

Das Kernproblem sei aber das Käuferverhalten in Richtung online. Gute Chancen für den Einzelhandel sieht Winter , wenn das Ambiente der Altstadt genutzt werde und Betriebe und Kunden ihren Kontakt intensivierten. Handel mit beliebigen Waren werde es nach Ansicht des Bürgermeisters schwer haben. Einen City-Manager würde Winter nur dann für sinnvoll halten, wenn dieser Wunsch von den Geschäftsleuten komme. Das sei in den vergangenen Jahren aber nicht geschehen.

Großes Thema wird die Schaffung von weiterem Wohnraum sein. Baurecht sei auf dem alten Tausz-Gelände geschaffen worden ebenso wie auf der Lautenwirtswiese.

Am Mindelheimer Bahnhof tun sich neue Möglichkeiten auf

Und dann ist da noch das Bahnhofsgelände. „Hier tun sich neue Möglichkeiten auf“, sagt Winter. Die Firma Weikmann zieht nach dem Großfeuer in das Industriegelände. Eine Fläche von 1000 Quadratmetern im bahnhofsnäheren Bereich werde noch in diesem Jahr ins Eigentum der Stadt gehen. Dann sollen möglichst schnell mehr Parkplätze für Autos und Fahrräder geschaffen werden, kündigt Winter an. Für die übrigen rund 3000 Quadratmeter Fläche besitze die Stadt ein Vorkaufsrecht. Damit lasse sich dann auch der Bahnhofsvorplatz gestalten – aus Sicht des Bürgermeisters ist das längst überfällig.

Ob die Stadt das Bahnhofsgebäude kauft, ist noch nicht ausgemacht. Kaufinteressenten hätten sich bereits bei der Stadt gemeldet. Bauleitplanerisch will die Stadt die Voraussetzungen schaffen, dass der Bahnhof eine gute Nutzung bekommen kann. Noch allerdings ist das Zukunftsmusik. Die Bahn will erst ab 2025 verkaufen. 2021 will Winter aber auf die Bahn zugehen und erste Gespräche führen.

