03.12.2019

Sterne zählen lohnt sich

Die Aktion „Weihnachtsfensterln“ des Förderkreises lädt zum stimmungsvollen Spaziergang durch Türkheim

Von Franz Issing

Die ersten drückten sich schon kurz nach 7 Uhr die Nasen an den Fenstern der Grundschule platt. Was mag sich wohl hinter dem schwarzen Tuch verbergen, rätselten sie.

Eine halbe Stunde später wurde das Geheimnis gelüftet. Während eine Bläsergruppe unter Leitung von Rosi Buchmaier musikalisch den Advent ankündigte und die umstehenden Kinder zum Mitsingen einlud, öffnete sich der Vorhang und gab den Blick auf eine Engels-Werkstatt frei.

In der Auslage waren fleißige Himmelsboten damit beschäftigt, Geschenke für kleine Erdenbürger zu basteln. Grundschülerinnen und Grundschüler der zweiten und vierten Klasse haben das Weihnachtsfenster zusammen mit ihrer Lehrerin Gabi Schuster im Werkunterricht gestaltet.

Weihnachtliche Szenen sind auch in 25 anderen Fenstern in Türkheim zu besichtigen. Familien, Schulen, Institutionen, Einzelhändler, Gewerbebetriebe und die Kleinen des Kindergartens Irsingen haben sie liebevoll und festlich dekoriert.

Der Förderkreis Türkheim will mit der Aktion „Weihnachtsfensterln“ die Bevölkerung zu einem ausgedehnten Spaziergang durch die Wertachgemeinde animieren und auf das Christfest einstimmen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Gewinnspiel und zehn Preise zu gewinnen. In den einzelnen Fenstern sind ein bis drei Sterne versteckt, deren Gesamtsumme die Lösung ergibt. Die Verlosung findet am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr vor dem Anwesen Zacher in der Bahnhofstraße 8 statt.

Weihnachtsfenster sind zu besichtigen bei Grundschule Türkheim (Wörishoferstr.5), MN-Reisen (Buchenstr. 12), 7-Schwaben-Buch (Max-Philipp-Str.19), Weihnachtshaus (Sudetenstr. 53), Raiffeisenbank (Max.-Philipp-Str. 14), Radl Augustin (Rosenstr. 16), Familie Schuhwerk ( Jakob-Sigle-Str. 45), TV 1891 Türkheim (Max,-Philipp-Str. 12), Schatztruhe am Schloss (Max.-Philipp-Str. 28), Tratberger Berufskleidung (Bahnhofstr. 4), Familie Zacher (Bahnhofstr. 8), Haarkonzept (Ludwig-Aurbacherstr.3), Rathaus Türkheim (Max.-Philipp-Str. 32), Familie Daubenschüz (Tirolerweg 2), Raumausstattung Zacher (Max,-Philipp-Str. 13), Haus für Kinder, (Tirolerweg 3), Mittelschule (Oberjägerstr. 7), Bäckerei Neukam (Ausgburgerstr. 8), Siebenschwabenhaus (Max-.Philipp-Str. 26), Jugendcafe Coroa (Max.-Philipp-Str. 15), Gärtnerei Alte Apotheke (Wörishoferstr. 4), Familie Murnauer (Keltereistr. 28), Familie Rinninger (Buchenstr. 10), Familie Böck (Jakob-Sigle-Str. 46) und Kindergarten St. Margareta (Irsingen, Dorfstr. 42.

