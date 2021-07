Stetten

24.07.2021

400.000 Euro Schaden nach Lkw-Brand zwischen Markt Rettenbach und Stetten

Ein Lastwagengespann mit Strohballen ging im Unterallgäu in Flammen auf.

Plus Video: Ein Lastwagengespann mit Strohballen ging am Samstagvormittag im Unterallgäu in Flammen auf. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Der Schaden ist enorm.

Von Markus Heinrich

Zwischen Markt Rettenbach und Stetten ist am Samstag ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, Meldungen kamen bis aus Oberrieden, was 20 Kilometer vom Brandort entfernt liegt. Der Schaden ist enorm. Das Lastwagengespann brannte komplett aus.

