Endlich wieder in der Schule: So erleben Erstklässler den Neustart

Plus Die Grundschüler im Unterallgäu sind nach dem Lockdown wieder im Präsenzunterricht – so auch in Stetten. Wie Erstklässler die vergangenen Monate erlebt haben und wie es sich für sie anfühlt, zurück im Klassenzimmer zu sein

Von Dominik Schätzle

Fünfte Stunde, kurz vor Schulschluss in der Grundschule in Stetten: Die Erst- und Zweitklässler der Doppelklasse von Lehrerin Martina Neumann lösen gerade gemeinsam Aufgaben. Es geht um Wörter, die einen Umlaut in der Mehrzahl haben: „Ein Ast, viele Äste“, „ein Ball, viele Bälle“ hört man die Kinder nacheinander sagen. Fast wieder Normalität. Zwar sitzen die Grundschüler mit Masken an ihren Tischen und der Raum wird komplett durchgelüftet – doch der Unterricht läuft ganz wie gewohnt. Die Schüler sind nach dem Lockdown im Präsenzunterricht zurück. Doch wie ist es den Erstklässlerinnen und Erstklässlern während der vergangenen Monate ergangen? Vier von ihnen haben uns davon berichtet – und darüber, was ihnen besonders schwergefallen ist.

