In Stetten arbeiten Sensenmänner der anderen Art

Plus Auf dem Stettener Friedhof kümmern sich zwei Senioren seit Jahrzehnten darum, dass sich dieser nicht nur an Allerheiligen sehen lassen kann.

An Allerheiligen ist es Tradition, die Gräber besonders schön zu schmücken. Dafür, dass auch der Friedhof drum herum gepflegt ist – und zwar das ganze Jahr über – sorgt in Stetten eine fleißige Helferschar. Zwei rüstige Rentner fungieren dabei als „Sensenmänner“ der besonderen Art.