Neue Gesichter im Verschönerungsverein Stetten

Plus Der Stettener Verschönerungsverein hat einen neuen Vorstand gewählt und sieht sich für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Worum sich die Aktiven kümmern.

Im Vorstand des Verschönerungsvereins Stetten gibt es neue Gesichter. Denn bei den Neuwahlen, die bei der Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 anstanden, legten drei Vorstandsmitglieder ihre Ämter ab.