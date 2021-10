Trauer um früheren Gemeinderat Reinhard Csokás

Plus Der beliebte Bauunternehmer aus Stetten ist überraschend gestorben.

Der langjährige Stettener Gemeinderat Reinhard Csokás ist wenige Monate vor seinem 52. Geburtstag völlig überraschend gestorben. Der Maurermeister war durch sein gleichnamiges Bauunternehmen weit über Stetten hinaus bekannt – und seine berufliche Expertise auch im Gemeinderat geschätzt.