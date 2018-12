vor 41 Min.

Steuerskandal: Prüfer stellten Rückstände rechtzeitig fest

Im Türkheimer Steuerskandal stellt der Kommunale Prüfungsverband klar, dass „erhebliche Bearbeitungsverzögerungen“ festgestellt wurden.

Von Alf Geiger

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) will die Behauptung nicht auf sich sitzen lassen, dass den BKPV-Prüfern im Zuge der überörtlichen Rechnungsprüfung beim Markt Türkheim die Taten des jetzt wegen Untreue verurteilten früheren Leiters des Steueramtes der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim nicht aufgefallen seien. „Diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen“, betont Günter Heimrath, Geschäftsführender Direktor des BKPV.

Wahr sei vielmehr, dass der Bayerische Kommunale Prüfungsverband erst seit April 2013 für die überörtliche Prüfung der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim und deren Mitglieder zuständig ist, so Heimrath. Im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung beim Markt Türkheim habe der BKPV auch die Veranlagung der Gewerbesteuer für die Jahre 2010 bis 2014 stichprobenweise geprüft. Heimrath: „Dabei stellte der BKPV erhebliche Bearbeitungsverzögerungen und Bearbeitungsrückstände bei der Festsetzung der Gewerbesteuer fest.“ Es sei demnach also fehlerhaft zu behaupten, dass die Taten des Angeklagten nicht einmal dem übergeordneten Prüfungsverband aufgefallen seien, betont der Geschäftsführende Direktor des BKPV.



Schon seit Beginn der 2000er-Jahre hatte es Unregelmäßigkeiten im Türkheimer Steueramt gegeben

Wie berichtet, wurde vor dem Amtsgericht sowohl von der Verteidigung wie auch von mehreren Zeugen mehrfach über die Missstände bei der Abarbeitung der Gewerbesteuerbescheide ausgesagt. Schon seit Beginn der 2000er-Jahre war es zu Unregelmäßigkeiten im Türkheimer Steueramt gekommen, wie sich im Verlauf der Beweisaufnahme gezeigt hatte. Nicht zuletzt der ermittelnde Kripo-Kommissar und auch VG-Kämmerer Hiemer verwiesen bei ihren Aussagen darauf, dass keinem im Rathaus und noch nicht einmal den Prüfern des BKPV die Taten des langjährigen Mitarbeiters aufgefallen seien.

Auch Amtsrichter Nicolai Braun hatte in seiner Urteilsbegründung (Lesen Sie hier den Text über das Urteil im Steuerskandal-Prozess: Schlussstrich im Türkheimer Steuerskandal ) noch einmal sein Unverständnis geäußert, dass es in all den Jahren keine funktionierenden Kontrollmechanismen gegeben habe, durch die hätte auffallen müssen, dass der auch unter einem Burn-out-Syndrom leidende Beamte im Zeitraum von mindestens 2001 bis 2015 gut 1000 Gewerbesteuer- und Grundsteuerbescheide nicht bearbeitet hatte und offenbar einfach verschwinden ließ.

In vier Ordnern seien die noch offenen Gewerbesteuerbescheide gesammelt worden, als das gesamte Ausmaß des Steuerskandals 2016 nach und nach bekannt geworden sei. In diesen Ordnern waren nicht bearbeitete Steuerbescheide aus den vier Jahren zuvor gesammelt, die bei einer Nichtbearbeitung von einer Verjährung bedroht waren. Auf diese Bearbeitungsrückstände hatte auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband nach seiner überörtlichen Rechnungsprüfung hingewiesen, wie die Mindelheimer Zeitung auch mehrfach berichtet hatte, zuletzt zum Prozessauftakt im Oktober.

Chronologie des Steuerskandals in Türkheim

Anfang Mai 2016 Die Grünen legen einen Fragenkatalog vor und wollen, dass ihre Fragen zu den Vorfällen im Steueramt öffentlich behandelt werden. Der damalige CSU-Bürgermeister Sebastian Seemüller lehnt ab.



14. Mai 2016 Sebastian Seemüller nimmt Stellung in der MZ. Er sei Mitte April über die Rückstände informiert worden und es sei sofort ein Anwalt eingeschaltet worden. Der Schaden für die VG durch Verjährungen der Gewerbesteuer liege "bei mindestens einer Million Euro", so Seemüller.

24. Mai 2016 Der Kommunale Prüfungsverband stellt erhebliche Bearbeitungsverzögerungen und -rückstände bei der Festsetzung der Gewerbesteuer fest. Bürgermeister und Amtsleiter betonen, nichts werde unter den Teppich gekehrt.

9. Juli 2016 Die Bürgermeister der VG-Gemeinden wollen die Landesanwaltschaft München einschalten.

29. Juli 2016 Der Gesamtschaden ist höher als befürchtet: Über 2,7 Millionen Euro Gewerbesteuer sind der VG aufgrund von Verjährungen entgangen.

12. September 2016 Wechsel im Türkheimer Rathaus: Christian Kähler löst Sebastian Seemüller ab. Seemüller betont, seine Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, habe mit dem Steuerskandal nichts zu tun.

10. Dezember 2016 Dank des kommunalen Finanzausgleichs beträgt der tatsächliche Schaden aus 2,7 Millionen Euro nur unter 60 000 Euro.

17. Januar 2017 Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Christoph Ebert hat sich der Verdacht auf Untreue erhärtet.

5. Mai 2017 Die Staatsanwaltschaft Memmingen erhebt Anklage wegen des Verdachts der Untreue gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der VG Türkheim. Der Schaden, der entstanden sei, beziffert sich auf 1,3 Millionen Euro. Dafür sei alleine der Mitarbeiter verantwortlich, so die Anklage.

14. April 2018 Es wird bekanntgegeben: Am Donnerstag, 5. Juli, soll der Prozess stattfinden.

21. September 2018 Das Amtsgericht Memmingen gibt den 25. Oktober als neuen Prozesstermin bekannt. Der erste Termin musste verschoben werden, da ein Gutachter terminlich verhindert war.

25. Oktober 2018 Die Verhandlung vor dem Amtsgericht beginnt - die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, nur Pressevertreter dürfen weiter am Prozess teilnehmen. Als Zeugen sagen mehrere Bürgermeister sowie der Türkheimer Kämmerer Claus-Dieter Hiemer aus. Sie hatten dem späteren Angeklagten lange geglaubt, dass er alles im Griff hatte. Eine mögliche Mitschuld von Dritten wird nicht im Prozess thematisiert, wie Richter Nicolai Braun ankündigte: "Dies hier ist kein Untersuchungsausschuss."

Diese Rückstände wurden dann nach und nach von zusätzlich eingestelltem Personal abgearbeitet, um einer möglichen Verjährung zuvorzukommen und weitere Steuerverluste für die VG zu verhindern.

Der 62-jährige Angeklagte im Türkheimer Steuerskandal wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

Wie berichtet, wurde der frühere Beamte zu einer Gefängnisstrafe von elf Monaten verurteilt, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss der 62-Jährige 2400 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Dieses Urteil hat jetzt auch Rechtskraft erlangt, nachdem weder die Verteidigung des 62-Jährigen noch die Staatsanwaltschaft Memmingen Rechtsmittel eingelegt, wie Amtsrichter Nicolai Braun auf Nachfrage mitteilte. Der Schaden, der durch die Untreue des Angeklagten entstanden war, wird auf rund drei Millionen Euro beziffert.

