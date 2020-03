Stichwahl: Gruschka oder Welzel - einer wird gewinnen

Plus Am Sonntag entscheiden die Wähler in Bad Wörishofen, wer Bürgermeister wird. Das müssen Sie über die anstehende Stichwahl wissen.

Ursprünglich sollten die Bürgerinnen und Bürger der größten Stadt im Landkreis Sonntagabend wissen, wer in den kommenden sechs Jahren auf dem Chefsessel im Bad Wörishofer Rathaus sitzt: Paul Gruschka (FW) oder Stefan Welzel ( CSU). Durch den Coronafall im Rathaus (Hier erfahren Sie mehr: Erster Corona-Fall im Bad Wörishofer Rathaus) könnte es jedoch zu leichten Verzögerungen kommen.

Das wird die Spannung in der Kurstadt nur noch erhöhen: Es ist alleine deshalb schon eine „historische Entscheidung“ – schafft es die örtliche CSU, mit dem bisherigen Zweiten Bürgermeister und Fraktionschef im Stadtrat, Stefan Welzel, das Bad Wörishofer Rathaus zurück zu erobern? Oder kann Amtsinhaber Paul Gruschka (FW) seinen Posten als Bürgermeister verteidigen?

Stefan Welzel und Paul Gruschka treten als Bürgermeisterkandidaten gegeneinander an

Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen lieferten sich Stefan Welzel (CSU) und Paul Gruschka (FW) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende eines spannenden Wahlabends der Herausforderer knapp die Nase vorne hatte: Welzel lag mit 32,59 Prozent vor Gruschka, der auf 29,48 Prozent der Stimmen kam.

Wer gedacht hatte, diese Wahl mit soviel Auswahl sorgt für eine hohe Wahlbeteiligung, sah sich allerdings getäuscht. Die Wahlbeteiligung der Bürgermeisterwahl lag nur bei 52,92 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bürgermeisterwahl 2014 mit nur zwei Bewerbern lag die Wahlbeteiligung bei 52,84 Prozent.

Knapp 14.000 Wähler in Bad Wörishofen entscheiden über ihren neuen Bürgermeister

Welzel und Gruschka treten daher am Sonntag zur Stichwahl an. Diese Wahl wird aber eine ganz besondere sein: Erstmals werden die knapp 14.000 Wählerinnen und Wähler nicht, wie sonst üblich, an die Wahlurnen gerufen, sondern bekamen die Briefwahl-Unterlagen automatisch zugeschickt. Laut Ordnungsamt wurden die Wahlunterlagen am Freitag, 20. März, verschickt.

Wer in den vergangenen zwei Wochen eine harte Auseinandersetzung im Wahlkampf erwartet hatte, der wurde enttäuscht: Zu gravierend sind die Ausmaße der Corona-Pandemie, als dass die Kandidaten sich aneinander abarbeiten wollten. Auch ein Interview in der Mindelheimer Zeitung lehnen beide Kandidaten mit Blick auf die Coronakrise ab. Naturgemäß sind beide Kandidaten optimistisch, am Sonntag die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen zu können.

Paul Gruschka will in der Krise einen kühlen Kopf bewahren

Für Paul Gruschka (FW) war sein Ergebnis bei der Kommunalwahl ermutigend: „Die Wählerinnen und Wähler haben mir gezeigt, dass sie meine sachliche Arbeit der vergangenen sechs Jahre zu schätzen wussten“. Er nehme mit, dass sie ihm „die Bewältigung der kommenden großen Herausforderungen zutrauen.“ Er habe in den vergangenen sechs Jahren bewiesen, „dass ich auch in Krisensituationen einen kühlen Kopf behalte und mich an Recht und Gesetz halte“, betonte Gruschka. „Mit der Corona-Krise stehen wir jetzt vor einer Krise, deren Ausmaße noch nicht überschaubar sind. Die Stadt Bad Wörishofen braucht jetzt mehr denn je einen erfahrenen Ersten Bürgermeister.“

Stefan Welzel wertet sein Wahlergebnis des ersten Durchgangs als "Rückenwind"

Auch der Herausforderer war froh über sein Abschneiden im ersten Wahlgang: Nachdem er und sein Wahlkampf-Team intensive Wochen absolviert habe, wertete er das Zwischenergebnis als „sehr ermutigend“ und ging noch am Wahlabend in die Offensive: „Das Signal heißt für uns: Bad Wörishofen ist reif für einen Wechsel im Amt des Ersten Bürgermeisters.“ Er wolle „eine gute Zukunft für Bad Wörishofen erreichen“, so Welzel, der sein Wahlergebnis auch als „Rückenwind“ wertete.

Am Wahlsonntag treffen sich laut Jan Madsack, Leiter des Ordnungsamtes, die Wahlhelfer in den jeweiligen Wahllokalen ab ca. 16 Uhr. Bis 18 Uhr werden dann normalerweise Vorarbeiten gemacht, wie zum Beispiel das Zählen der roten Wahlbriefumschläge oder die Einteilung der Wahlhelfer. Pünktlich um 18 Uhr werde dann ausgezählt.

Der Corona-Fall im Wörishofer Rathaus hat wohl nur geringe Auswirkungen auf die Stichwahl

Weil eine Rathaus-Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert ist, die am Wahltag 15. März auch als Wahlhelferin eingesetzt war, wurde auch genau untersucht, wer näheren Kontakt hatte. Auf die Stichwahl diesen Sonntag hat der Fall aber offenbar nur geringe Auswirkungen.

In Bad Wörishofen stehen derzeit genügend Wahlhelfer zur Verfügung. Allerdings ist damit zu rechnen, dass der Auszählvorgang länger dauern wird, teilt Donath mit. Ausgezählt wird in der alten Turnhalle, damit ausreichend Abstand zwischen den Helfern besteht. Außerdem bekommt jeder Mitarbeiter einen Mundschutz. Auch Desinfektionsmittel werde vonseiten der Stadt bereitgestellt.

Infos und Ergebnisse zur Stichwahl in Bad Wörishofen am Sonntagabend auch auf unserer Homepage.