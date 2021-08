Nach Unfall am Boscha-Kreuz: „Ganz dringend“ ein Kreisverkehr

Plus Nach einem weiteren schweren Unfall an der Kreuzung bei Stockheim werden die Forderungen nach einer Lösung wieder laut. Warum das Problem nun ein Thema für den Kreistag wird.

Ein weiterer schwerer Unfall auf der Wertachtal-Kreuzung bei Stockheim wirft erneut die Frage nach der Sicherheit dort auf. Ein Motorradfahrer wurde von einem Auto gerammt und schwer verletzt. „Ganz dringend“ müsse dort nun ein Kreisverkehr gebaut werden, fordert Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne), der momentan die Amtsgeschäfte führt. Ähnlich äußerte sich auch der Leitende Notarzt im Unterallgäu, Jürgen Auerhammer. Im dafür zuständigen Landratsamt sieht man das aber anders.