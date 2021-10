Stockheim

Stockheim verwandelt sich in ein Flohmarkt-Dorf

So vielfältig wie das Angebot im Stockheimer Pfarrhof, so vielfältig war auch der Flohmarkt im Rest des Dorfes.

Plus Bunte Luftballons weisen den Weg in Hofeinfahrten und Garagen, in denen Gebrauchtes verkauft und verschenkt wird. Der nächste Termin steht auch schon an.

Von Maria Schmid

„99 Luftballons“ sang einst Nena äußerst erfolgreich. In Stockheim waren es wohl weit mehr dieser bunten, prall gefüllten Luftballons. Sie leuchteten schon von Weitem und sorgten dafür, dass der graue, nebelverhangene Oktobersonntag bunt und heiter wurde. Man könnte zu der Idee auch sagen: Unser Dorf soll bunter werden. Außerdem zeigten die Ballons allen interessierten Besucherinnen und Besuchern den Weg zu einem Platz, einer Garage oder auch in eine Hofeinfahrt, wo die begehrten Schnäppchen warteten – denn Stockheim hatte sich an diesem Tag in ein Flohmarkt-Dorf verwandelt.

