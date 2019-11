vor 19 Min.

Straße zwischen Warmisried und Unteregg wird saniert

Die Straße von Warmisried nach Unteregg soll saniert werden. Gleichzeitig ist auch ein neuer Fahrradweg geplant, der eine Lücke im Mindeltal-Radweg schließt.

Von Max Kramer

Eigentlich hätten auf dem östlichen Abschnitt der Kreisstraße zwischen Warmisried und Unteregg schon in diesem Jahr die Bagger rollen sollen. Dabei ging es um einen Ausbau der Ortsdurchfahrt in Warmisried und eines Teilstücks in Richtung Unteregg. Da es für dieses Projekt vom Freistaat bislang keine Förderung gab, hat der Landkreis das Projekt zurückgestellt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Jetzt brachten Kreis- und Bauausschuss zumindest formell auch den Ausbau des westlichen Teils bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße in Richtung Dirlewang auf den Weg.

Demnach soll die Kreisstraße in diesem Bereich auf einer Länge von 1,4 Kilometern erneuert und auf sechs Meter verbreitert werden. Vor allem der Oberbau der Straße ist nach Angaben des Tiefbauamtsleiters Walter Pleiner in einem schlechten Zustand. So hätten sich Risse gebildet und Teile der Straße gesetzt.

Zwischen Warmisried und Unteregg soll auch ein Fahrradweg entstehen

Zusätzlich beschlossen Kreis- und Bauausschuss eine Maßnahme, die vor allem Fahrradfahrer freuen dürfte. So entsteht parallel zur erneuerten Kreisstraße ein rund 600 Meter langer Fahrrad-Weg – eben dort, wo bislang eine Lücke im beliebten Mindeltal-Radweg klaffte. Der neue Radweg wird zweieinhalb Meter breit und durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt.

Insgesamt kosten die Arbeiten im westlichen Teil der Straße zwischen Unteregg und Rammingen 1,55 Millionen Euro. Landrat Hans-Joachim Weirather erklärte, der Landkreis wolle dafür zeitnah Zuschüsse beim Freistaat beantragen. Auf Anregung mehrerer Kreisräte erklärte er, sich im Rahmen dieses Verfahrens auch um Zuschüsse für den restlichen Teil der Kreisstraße einzusetzen. Gelingt dies, könnten beide Bauabschnitte gleichzeitig angegangen werden.

Themen folgen