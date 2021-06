Jetzt wird asphaltiert

Das Mindelheimer Bauamt hat acht Firmen angeschrieben – welche nun den Zuschlag erhielt

In nächster Zeit wird an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und in Nassenbeuren asphaltiert. Für diese Arbeiten hat der Bauausschuss jetzt den Auftrag vergeben.

Asphaltiert werden soll die Tiergartenstraße, das Baugebiet Nassenbeuren Süd sowie der Josef-Felder-Weg in Mindelheim. Auch fehlerhafte Stellen im Straßennetz sollen ausgebessert werden. Der Geh- und Radweg am Josef-Felder-Platz ist seit Jahren vor allem Fahrradfahrern ein Dorn im Auge. Dort wurde alle paar Meter quer gepflastert, was für Radfahrer zum holprigen Ärgernis wurde.

Wiederholt stand die Asphaltierung dieses Abschnittes schon im Haushaltsentwurf, fiel dann aber immer kurzfristig dem Rotstift zum Opfer.

Acht Firmen hat das städtische Bauamt eingeladen, Angebote abzugeben. Sieben Firmen beteiligten sich an der beschränkten Ausschreibung. Günstigster Anbieter war die Firma LS Bau AG aus Thannhausen. Sie erhielt den Zuschlag zum Preis von knapp 89.400 Euro. Der Zweitplatzierte lag lediglich um 1,6 Prozent darüber. LS Bau lag um rund 1600 Euro unter der Kostenschätzung.

Das Unternehmen ist in Mindelheim und Oberauerbach bekannt. Es hat zum Beispiel beim vierten Bauabschnitt des Umbaus der Maximilianstraße mitgewirkt. LS Bau sorgte damals für den Tiefbau. Bürgermeister Stephan Winter betonte, dass die Arbeiten immer zur vollen Zufriedenheit ausgeführt worden waren.

Der Rathauschef ergänzte in diesem Zusammenhang, dass auch am Feldweg zum Badesee bei Nassenbeuren gearbeitet werde. Diesen Auftrag hat er selbst erteilt. Der Weg wird staubfrei gemacht, allerdings nicht asphaltiert. (jsto)