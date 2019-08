Straßenfest in Eppishausen: An die Grills, fertig, los!

Die MZ verlost drei Straßenfeste für die Region. Doch selbst wer nicht gewinnt, sollte aktiv werden. Es lohnt sich!

Albert Keppeler hat 83 Jahre alt werden müssen bis zu seinem ersten Straßenfest: dem MZ-Grillfest, das nun im Gassenweg in Eppishausen stattfand. „Wir wissen ja gar nicht, wie man da tut“, sagte er im Scherz. Er habe schließlich keinerlei Übung im Straßenfeste-Feiern.

Drei Grillfeste hat die MZ in diesem Jahr verlost, gewonnen haben drei Nachbarschaften aus Siebnach, Eppishausen und Mindelheim. Und auch wenn Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern gehören, die Essen und Getränke umsonst bekommen: Es sollte Sie nicht daran hindern, ein kleines Straßenfest zu veranstalten. Dazu braucht es nicht viel, nur einen funktionierenden Grill und ein paar Bierbänke. Wenn jeder ein bisschen Salat, Fleisch, Getränke, Teller und Besteck mitnimmt – und natürlich die obligatorische „gute Laune“ –, dann kann das Straßenfest starten.

Und warum nicht gleich gegen Ende dieser Woche? Das Wetter soll gut werden und man weiß ja nie, wie lange der Sommer noch durchhält. Also gar nicht so viele Gedanken machen: Nachbarn informieren und dann an die Grills und fertig, los!

