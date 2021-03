vor 52 Min.

Streit um Fledermaus-Schutz: Wird das Landschaftsbild ruiniert?

Plus Vogelschützer reagieren verärgert auf die Ankündigung des Staatlichen Bauamts, weitere Zäune entlang der Ortsumfahrung von Holzgünz aufzustellen. Es gibt noch einen weiteren Kritikpunkt.

Die Ankündigung des Staatlichen Bauamts Kempten, im Bereich der Ortsumfahrung von Holzgünz weitere Maschendrahtzäune zum Schutz der Fledermäuse zu errichten, hat den Landesbund für Vogelschutz auf den Plan gerufen. In einer Pressemitteilung nimmt der LBV Bezug auf die gescheiterte Klage gegen das Straßenbauprojekt am Verwaltungsgericht Augsburg.

Die Vorgaben für die Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen bezüglich des Arten- beziehungsweise Fledermausschutzes habe das Bauamt selbst festgelegt, „um das Straßenbauvorhaben durchzuboxen“, heißt es darin. „Natürlich konnte man damals schon mit etwas gesundem Menschenverstand erkennen, dass zum Beispiel die Maßnahmen an der Brücke so niemals funktionieren konnte.“ Wie berichtet, wurden zunächst Bäume gepflanzt, welche die Fledermäuse vor einer Kollision mit dem Straßenverkehr schützen sollten. Letztlich räumte die Behörde ein, dass diese Maßnahme mittelfristig nicht ausreicht. Dass am Brückenbauwerk nachgebessert werden muss, sei schon im November klar und beschlossene Sache gewesen, so der LBV. Es gehe jetzt auch um die Talflanken, also den weiteren Verlauf nach der Brücke. Dort seien die Maßnahmen nicht, wie bei der Brücke, mangelhaft, sondern großteils gar nicht ausgeführt worden. Dies seien klare Verstöße gegen die Planfeststellung sowie gegen geltende Normen und Gesetze, so der LBV.

Ursprünglich sollten Pflanzen und nicht vier Meter hohe Zäune die Fledermäuse bei Holzgünz schützen

„Die jetzt kommende Ausführung mit vier Meter hohen Maschendrahtzäunen ist für Umwelt- und Naturschützer, aber auch für Anwohner inakzeptabel und trostlos“, heißt es in dem Schreiben. Hätte sich das Bauamt an die Planfeststellung (2014) und das Urteil des Verwaltungsgerichts (2015) gehalten, wäre hier eine landschaftsintegrierte Bepflanzung vorhanden. Nun werde „in verzweifeltem Aktionismus auch noch das Landschaftsbild (...) ruiniert“. Zudem würden zusätzlich 100.000 Euro hinausgeblasen, denn die Bepflanzung müsse ja trotzdem erfolgen. Die Stimmen „wie teuer der Fledermausschutz“ wieder mal kommt, könne man schon vernehmen. Dabei habe es das Bauamt ganz einfach versäumt, hier ordnungsgemäß eine das Landschaftsbild schonende Maßnahme auszuführen. „Zusatzkosten werden der Allgemeinheit aufgebrummt.“

LBV prüft, ob das Staatliche Bauamt gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen hat

Ein weiterer Kritikpunkt des LBV: Die Ausgleichsflächen für die Feldlerche hätten nach Bundesnaturschutzgesetz zum Zeitpunkt des Eingriffs, also 2018, wirksam sein müssen. Bis heute treffe das auf keine der beiden Flächen zu.

Bei einer der Flächen sei überhaupt noch nicht klar, wie und wo sie sein soll. Eindeutiger kann man laut LBV gar nicht gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen und auch das werde derzeit noch geprüft.

Zudem hat sich der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags mit einer Petition des LBV-Mitglieds Gerald Jütten befasst. Dabei geht es um die Einhaltung des Umweltschutzes bei der Verlagerung der Staatsstraße bei Holzgünz. Die Petition sei als schlüssig und berechtigt bezeichnet worden, so Gerald Jütten. Letztlich sei das Thema vertagt worden, da von den Verantwortlichen ein schlüssiges Konzept angefordert wird, wie es hier weitergehen soll. (mz/johs)

Lesen Sie auch:





Themen folgen