13:00 Uhr

Streit zwischen Mutter und Tochter gerät aus den Fugen

Wegen Nötigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 55-Jährige. Ein Streit mit ihrer Tochter (20) geriet völlig außer Kontrolle.

Ein Streit in den Morgenstunden zwischen Mutter und Tochter eskalierte laut Polizei am Donnerstag: Die 20-jährige Tochter hatte demnach ihre Mutter in deren Wohnung in Bad Wörishofen besucht. Laut Polizeibericht genügte "eine Nichtigkeit", damit die beiden Frauen in Streit gerieten. In dessen Verlauf versperrte die 55-Jährige zunächst die Wohnungstür, um ihre Tochter am Gehen zu hindern. Anschließend würgte sie die 20-Jährige auch noch leicht. Nach einiger Zeit gelang es der jungen Frau dann doch, die Wohnung zu verlassen. Gegen deren Mutter wird nun wegen Nötigung und Körperverletzung ermittelt.

