vor 56 Min.

Streitende Pärchen halten Polizei in Atem

Die Beamten der Polizei Bad Wörishofen hatten zum Jahreswechsel alle Hände voll zu tun.

Einen klassisches Fehlstart in ein gutes neues Jahr haben zwei Pärchen in Türkheim abgeliefert: Am Silvesterabend gegen 19 Uhr schlug laut Polizei ein 37-jähriger Mann seiner 38-jährigen Lebensgefährtin im Verlauf einer Streitigkeit mit beiden Fäusten gegen die Brust. Nachdem die Polizeistreife den Vorfall aufgenommen und auch ein Kontaktverbot gegen den Mann ausgesprochen hatte, übergab der 37-Jährige zunächst seiner Lebensgefährtin die Schlüssel zum gemeinsamen Haus und ließ die Frau zurück. Doch schon gegen 1 Uhr alarmierte die 38-Jährige dann erneut die Polizei, weil sich der Türkheimer nicht an das Kontaktverbot gehalten habe.

Rabiater Türkheimer hatte die Eingangstür eingeschlagen

Als die Beamten dann vor Ort eintrafen, ließ die eingeschlagene Eingangstür schnell erkennen, wie sich der Mann Zugang zum Haus verschafft hatte. Gerade als die Streife ankam, verließ der rabiate 37-Jährige das Haus. Als er dann in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich so heftig, dasss ihn die Polizisten fesseln mussten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und zeigte ihnen eine verfassungsfeindliche Tätowierung. Gegen den Mann wird nun wegen mehreren Straftaten ermittelt.

Ebenfalls an Silvester war es schon in den frühen Nachmittagstunden zwischen einer 28-Jährigen und ihrem 29-jährigen Freund laut Polizei zu einem Trennungsstreit gekommen, in dessen Verlauf die Frau von ihrem bisherigen Lebensgefährten leicht gewürgt wurde. Die Frau konnte jedoch aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus flüchten und sich in Sicherheit bringen. Die Polizeistreife traf den aufgebrachten Mann schließlich im Hof an. Als ihm der Einsatz der erst kürzlich eingeführten Body-Cam angedroht wurde, beruhigte er sich aber zusehends.

Ihm wurde ein Platzverweis und Kontaktverbot ausgesprochen und er wurde zum Gewahrsam auf die Dienststelle verbracht. Da er sich daraufhin weiter beruhigte wurde er schließlich in die Obhut seiner Mutter übergeben. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Jugendliche randalieren beim Ettringer Jugendzentrum

In den frühen Morgenstunden der Silvesternacht wurde die Polizei Bad Wörishofen alarmiert, dass zwei Jugendliche beim Ettringer Jugendzentrum randalieren. Dort hatte eine Party stattgefunden, nach deren Ende die beiden Jugendlichen Gegenstände herumwarfen. Laut Polizei soll auch eine Tür beschmiert worden sein. Die Polizei konnte vor Ort noch einen der Jugendlichen antreffen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

In der Silvesternacht wurden in der Augsburger- und Frühlingstraße in Türkheim von Unbekannten zwei rot-weiß gestreifte Absperrungen von einer Baustelle geklaut. Die Baustellenabsicherung hat laut Polizei einen Wert von einigen hundert Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

