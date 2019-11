12:00 Uhr

Stromausfälle im Mietshaus durch herausgedrehte Sicherung

Verdorbene Lebensmittel, Schäden an elektronischen Geräten: Die Hausbewohner hatten jetzt die Nase voll und erstatteten Anzeige.

Schon seit mehr als eineinhalb Jahren geht das so: In einem Mietshaus in der Stettiner Straße in Türkheim sorgen immer wieder kurzzeitigen Stromausfällen für Ärger und Schäden. Schon häufiger sind laut Polizei dadurch eingefrorene Lebensmittel aufgetaut und verdorben oder es entstanden Schäden an elektronischen Geräten. Die Polizei geht jetzt der Ursache auf den Grund, nachdem genervte Hausbewohner Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben. Vermutlich kamen die Stromausfälle durch Abschalten einer elektrischen Sicherung in einer Wohnung zustande, so die Polizei.

Zeugenaufruf Sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter 08247/9680-0.

