vor 59 Min.

Stromausfall: In Bad Wörishofen ging das Licht aus

Im Stadtgebiet von Bad Wörishofen ist heute Vormittag der Strom ausgefallen. Nach Auskunft der Stadtwerke läuft jetzt alles wieder.

Heute Vormittag ging in weiten Teilen von Bad Wörishofen buchstäblich das Licht aus. Was war passiert? Wie ein Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Wörishofen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, hatte ein Defekt in einem Trafohäuschen in der Hauptstraße den Stromausfall ausgelöst. Gegen Mittag war der Schaden dann repariert - und in Bad Wörishofen ging wieder das Licht an.

