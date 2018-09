Stühle für Schwaben

Der Schwabe, wenn er sich was Schönes gönnt, geht damit ja erst einmal nicht groß hausieren. Neue Hemden und Hosen werden sorgsam im Schrank verstaut. Die alten Sachen tun’s schließlich auch noch. Selbst edle Tischdecken, die Tante Hedwig vor einem halben Jahrhundert zur Hochzeit geschenkt hat, liegen noch unbenutzt im hintersten Winkel des Schrankes. Und wenn der Schwabe dann eines Tages das Zeitliche segnet, finden sich jede Menge unbenutzter Sachen, die er seinen Liebsten vermacht.



Schwäbisch geht’s auch im Mindelheimer Stadtrat zu. Jedenfalls in diesen Wochen. Voriges Jahr noch, da waren sich die Stadträte mit ihrem Bürgermeister mehrheitlich einig: Neue Tische und Stühle müssen her. Es läuft ja gerade wie geschmiert. Geld spielt keine Rolle. Höchste Qualität der Sitzmöbel war gefragt. Im August wurden die edlen Stücke aufgestellt, und siehe da: Seither mag kaum noch einer auf den neuen Stühlen Platz nehmen. Zwei Sitzungen sind schon gestrichen worden. Und falls doch mal wieder der Stadtrat zusammenkommt, sollte sich niemand wundern, wenn der eine oder andere heimlich seinen alten Stuhl wieder mitbringt. Dia send allwei no guat gnua.

