20.02.2020

Stühlerücken in den Sitzungssälen

Auch im Wertachtal nehmen einige Kommunalpolitiker Abschied

Von Alf Geiger

In der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim werden am 15. März 9367 stimmberechtigte Frauen und Männer an die Urnen gerufen, um ihre Kreuzchen zu machen. Vermutlich Anfang Mai werden dann die neu gewählten Gemeinderäte sich erstmals zu einer Sitzung treffen. Dann werden einige Kommunalpolitiker nicht mehr Platz nehmen. Hier die Übersicht über die ausscheidenden Gemeinderäte in Amberg, Rammingen und Wiedergeltingen sowie in der Gemeinde Ettringen.

In Amberg sind 1167 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Drei Gemeinderäte der Freien Wählervereinigung sind dann nicht mehr dabei: Robert Musch tritt nach sechs Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr an. Auch Stefan Schropp ist beruflich so stark eingespannt, dass er seine Tätigkeit als Gemeinderat, die er zwölf Jahre ausübte, nicht mehr vereinbaren kann. Mit Hubert Wagnertritt ein „Urgesetin“ der Amberger Kommunalpolitik ab. 36 Jahre lang war er Mitglied des Gemeinderats, davon 18 Jahre als 2. Bürgermeister. Für sein langjähriges Engagement im Gemeinderat und als 2. Bürgermeister wurde er 2017 mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Neben seinem kommunalen Engagement war Hubert Wagner auch zwölf Jahre 1. Vorstand bei der Musikkapelle Amberg, 20 Jahre Kassierer beim Feuerwehrverein Amberg, 25 Jahre aktiv bei der Feuerwehr, zehn Jahre in der Vorstandschaft beim Sportverein Amberg und ist seit der Gründung vor 20 Jahren 2. Vorstand der Freien Wählervereinigung Amberg.

Gewählt wird auch der Bürgermeister. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Peter Kneipp. l Von den aktuell 3557 Einwohnern Ettringens sind 2684 als Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Gemeinderat zu bestimmen. Sicher nicht mehr dabei sind vier Räte, die sich nicht mehr zur Wahl stellen. 2. Bürgermeister Roland Scherbaumwar sei 1978 für die CSU/Parteilose Wähler Gemeinderatsmitglied, wo er in allen sechs gemeindlichen Ausschüssen tätig war. Seit 2003 fungierte Roland Scherbaum als 2. Bürgermeister, war darüber hinaus tätig als Schulverbandsrat in der Schulverbandsversammlung. Andreas Scheitle ( Freie Wähler) war seit 1990 Mitglied des Ettringer Gemeinderates und darüber hinaus als Schulverbandsrat in der Schulverbandsversammlung sowie als Ortsvorsitzender der Freien Wähler und Feuerwehrkommandant 1984 bis 1999 aktiv. Josef Schmid (seit 2002) und Helga De Paly (seit 2014) waren für die CSU/Parteilose Wähler) im Ettringer Gemeinderat.

Auch in Ettringen wird am 15. März ein Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Robert Sturm von der CSU. l In Wiedergeltingen sind 1191 Wählerinnen und Wähler aufgerufen. Bei der Bürgermeisterwahl steht als einziger Kandidat Amtsinhaber Norbert Führer auf dem Stimmzettel. Nicht mehr antreten werden Benno Högg (CSU) undAxel Fischer (Freie Wähler). Benno Högg ist seit 1. Mai 2008 Mitglied des Gemeinderates und Mitglied des Bauausschusses. Högg musste sogar als Sitzungsleiter fungieren: weil der erste und der zweite Bürgermeister als Anlieger der Steingadener Straße wegen persönlicher Betroffenheit an den Entscheidungenn nicht teilnehmen durften. Axel Fischer ist seit 2009 Mitglied des Gemeinderates, war unter anderem Verkehrsreferent. l 1238 Wählerinnen und Wähler entscheiden am 15. März, wer in den kommenden sechs Jahren die Weichen stellt. Bei der Bürgermeisterwahl haben die Wähler die Auswahl zwischen Amtsinhaber Anton Schwele (FWG/UWG) und der Herausforderin Ulrike Degenhart (Bürgerliste). Trotz der zurückliegenden, mitunter turbulenten Amtsperiode stellen sich mit einer einzigen Ausnahme alle amtierenden Gemeinderäte erneut zur Wahl. Lediglich Fritz Böckhstellt sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Böckh war vor sechs Jahren erstmals gewählt worden und damals gleich zum 2. Bürgermeister ernannt worden. Die Freie Wählervereinigung und die Unabhängige Wählervereinigung haben sich zusammengetan und stellen eine gemeinsame Liste.

