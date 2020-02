vor 2 Min.

Sturmtief Sabine richtet auch in Bad Wörishofen Schäden an

Böe schleudert eine Gartenhütte auf die Fahrbahn. Ein Baum kracht auf ein Auto. Die Einsatzzahlen steigen.

In Bad Wörishofen wird es stürmischer. Die Feuerwehr musste heute Vormittag eine Gartenhütte vom Gärtnerweg bergen. Eine Böe hatte das Gebäude aus seiner Verankerung in einem angrenzenden Grundstück gerissen und auf die Fahrbahn geworfen. Kurz danach stürzt in der Kemptener Straße in der Innenstadt ein Baum auf ein Auto. Die Feuerwehr war schnell vor Ort um weitere Gefahren zu verhindern. Ein Baum wurde dazu auch gefällt. Die Hahnenfeldstraße wird aktuell auch von einem umgestürzten Baum versperrt, zudem ist ein Baum an der Straße in Richtung eines Gebäudes gekippt.

