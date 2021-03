Sturzbetrunken und aggressiv – und plötzlich lammfromm

42-Jähriger rastet erst aus und zeigt sich dann selber an. Da staunt nicht nur die Polizei.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein 42-jähriger aus Bad Wörishofen eingehandelt, der am Montagnachmittag scheinbar grundlos einen geparkten BMW attackierte, während der 20-jährige Fahrer noch hinter dem Steuer saß.

Als sein Kontrahent ausstieg, reichte ihm der Randalierer plötzlich den Personalausweis und ging nach Hause

Wie sich später herausstellte, war der aggressive Mann sturzbetrunken, ein vorsorglicher Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Zunächst trat der Randalierer mehrfach mit dem Fuß gegen die Fahrertüre. Der Fahrer verriegelte daraufhin die Türen, was den 42-Jährigen offenbar noch mehr in Rage brachte: Mit einem kräftigen Ruck riss er den Türgriff am BMW des 20-Jährigen ab.

Mit einer entsprechenden Geste forderte der 42-Jährige dann den BMW-Fahrer auf, auszusteigen. Als der 20-Jährige der Aufforderung nachkam, veränderte der eben noch randalierende Bad Wörishofer sein Verhalten: Er übergab dem völlig verdutzten Geschädigten seinen Personalausweis, lief wenige Meter weiter nach Hause und zeigte sich selbst bei der Polizei an.

