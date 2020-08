vor 14 Min.

Summer of Music: Partyzone statt Liegewiese im Freibad

Christine Rachinger (Mitte) hatte bei der Mindelheimer Zeitung ihre private Partyinsel für die „Summer of Music“-Party im Freibad am Sonnenbüchl gewonnen. Sie brachte ihre ganze Familie mit – und alle hatten ihren Spaß.

Plus Die Summer of Music-Tour startete im Freibad Sonnenbüchl in Bad Wörishofen - und die Gewinner der Mindelheimer Zeitung waren auch dabei.

Von Andrea Irlbeck

Feiern in Corona-Zeiten: Wo sich sonst die Sonnenanbeter entspannen, warteten zehn kleine Partyinseln für je zehn Gäste im Freibad am Sonnenbüchl: Die „Summer of Music“-Tour des Radiosenders Bayern 1 startete hier ihre Bayerntournee.

Nach dem Motto: „Wir lassen uns doch von einem Virus die Partylaune nicht verderben,“ begleiteten die Moderatoren Ulla Müller und Jürgen Kaul 100 glückliche Discobesucher bei mildenTemperaturen durch den Abend.

MZ-Gewinnerin nimmt gleich ihre ganze Familie mit zum Feiern

Mit dabei war auch Christine Rachinger, die bei der Mindelheimer Zeitung ihre private Partyinsel gewonnen hatte. Sie brachte ihre ganze Familie mit, die zum Teil sogar extra aus dem Raum Nürnberg angereist war. Die Unterallgäuerin, die Personalleiterin eines großen Sozialunternehmens ist, hält die Partyinseln für eine gute Lösung und Alternative in Coronazeiten und fügt hinzu: „Die Veranstaltung ist eine tolle Gelegenheit mal wieder zusammen zu kommen, unbeschwert zu feiern und einen geselligen Abend miteinander zu verbringen.“ Nachdem ihre Nichte am Nachmittag bereits einen Gleitschirmflug genießen durfte, war die Disco-Party der krönende Abschluss des Tages für die ganze Familie.

So empfand dies auch Renate Rodler die sich darüber freute, dass die Veranstaltung in ihrem Heimatort Bad Wörishofen stattfand und ihre Kollegen, oder wie sie es nannte „Neun schnatternde Gänse und ein Ganter“, vom Rotkreuz-Laden in Bad Wörishofen eingeladen hatte den Abend mit ihr zu verbringen und gemeinsam zu feiern.

Sicherheit wurde auf der Veranstaltung großgeschrieben. So wurden die Gäste zunächst gruppenweise ins Freibad gelassen und von einem Servicemitarbeiter direkt in ihre kleine private Partyzone geführt die von da an nur mit Mund-Nasenschutz und auch nur für den Gang zur Toilette verlassen werden durfte.

Mit "Dancing Queen" nahm die Disco-Party ihren Lauf

Trotz des exklusiven Direktservices mit Speisen und Getränken wirkte die Atmosphäre der Szene zu Beginn doch recht ungewöhnlich. Christine Rachinger war dennoch einfach nur froh, dabei zu sein: „Die strengen Partyregeln sind eigentlich nicht beklemmend. Es wäre zwar schön gewesen, auch zu den anderen Leuten gehen zu können aber man kann sich ja zuwinken.“

Spätestens mit Beginn der Party um 21 Uhr und dem ersten Titel „Dancing Queen“ von Abba war jeder Zweifel an dem ungewöhnlichen Disco-Konzept verflogen. Die Gäste tanzten und feierten bei bester Laune mit „Love is in the air“ und „Movie Star“ ausgelassen in ihren Partyinseln und bewiesen Moderator Jürgen Kaul, dass der Disco-Fox auch auf Rasen funktioniert.