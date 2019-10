17:25 Uhr

„Sun City“ für Bad Wörishofen?

Altersgerechtes Wohnen nach amerikanischem Modell – diese Idee sorgt für eine lebhafte Debatte.

Von Reinhard Stegen

Altersgerechtes Wohnen gehört in Bad Wörishofen zu den großen Themen der Gegenwart. Weil die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft mit ihren in Auflösung befindlichen tradierten familiären Strukturen die Allgemeinheit treffen, hat auch der Landkreis Unterallgäu ein Seniorenkonzept entwickelt, das Fehlentwicklungen vorbeugen und individuelle Unterstützung anbieten soll. Als Motiv liegt dem Konzept der Leitgedanke zugrunde „Unsere Bürger sollen mitten unter uns alt werden.“ Das es auch anders geht und wie hat die Hamburger Regisseurin Susan Gluth in ihrem Film „Gestorben wird morgen“ dokumentiert, der im Rahmen der Allgäu-Filmkulturwochen im Kino Bad Wörishofen gezeigt wurde – wo anschließend darüber debattiert wurde, ob das gezeigte amerikanische Seniorenkonzept auch in Bad Wörishofen denkbar wäre – eine Debatte mit interessanten und überraschenden Aspekten.

Im Rahmen eines Modellversuchs wurde bereits 1963 im trocken-warmen Hinterland von Phoenix (Arizona) eine Siedlung ausschließlich für ältere Menschen ab 65 Jahre gegründet. Die Idee: Man wollte eine Community für weitgehend Gleichgesinnte, in einer ähnlichen Lebensphase und den damit verbundenen Interessen und Bedürfnissen schaffen. Susan Gluth beschreibt in ihrem Film aber nicht die historische Entstehungsgeschichte von Sun City, sondern sie rückt die Befindlichkeit der hier lebenden Senioren mit ihren Biografien, ihrer Gefühlswelt und ihren Lebensvorstellungen in den Fokus. Es ist die bürgerliche Mittelschicht, die sich hier einfindet nach einem arbeitsreichen Berufsleben, Kindererziehung, alltäglichen Routinen und Verpflichtungen. Hier sind sie endlich frei von den Jahrzehnte gelebten Einschränkungen und Zwängen - aber auch alt unter ziemlich Gleichaltrigen.

Der Film zeigt, wie die Senioren ihre endlich gewonnene Freiheit zu nutzen und zu genießen versuchen mit allerlei gemeinsamen Aktivitäten, Zerstreuung aber auch mit einer Rückbesinnung auf das Eheleben, in dem man viel zu wenig Zeit für einander und die schönen Dinge hatte, die es ausmachen. So wirken die porträtierten Menschen nicht zuletzt so, als ob sie ihre verlorene Zeit ein- und verpasste Gelegenheiten nachzuholen versuchten.

Wie baut man in Bad Wörishofen so, dass alle Generationen zufrieden sind?

Dennoch – auch wenn manche Szenen hierzulande eher befremden – in Amerika ist der einstige Modellversuch mit mittlerweile 40.000 Einwohnern und inzwischen sechs weiteren Senioren-City-Neugründungen nach diesem Vorbild überaus erfolgreich. Hubert Plepla vom Landratsamt, der mit Ute Streicher (Hessing Klinik-Stiftung) und Bad Wörishofens 2. Bürgermeister Stefan Welzel zur eingeladenen Expertenrunde gehörte, vertrat dazu eine eindeutig ablehnende Position. Die amerikanische Vorstellung vom Ruhestand widerspreche dem auf Integration zielenden Seniorenkonzept, dem aktiven Miteinander der verschiedenen Generationen, das man im Landkreis bestrebt sei, umzusetzen. Auch Stefan Welzel (CSU) fand manches an einer isolierten Senioren-Gesellschaft nach dem Muster von Sun City befremdlich, erkannte darin allerdings auch durchaus positive Ansätze vor allem für städtebauliche Planungen.

In Bad Wörishofen etwa habe sich gezeigt, dass sich Vorstellungen, die den unterschiedliche Bedürfnissen gerecht werden, nur schwer umsetzen ließen. Das fange etwa bei Randsteinen oder Straßenpflaster an, das zwar optisch ansprechend sei, für Rollstuhl- oder Rollator-Fahrer aber eine Hürde darstelle.

Einzig Ute Streicher von der Hessing Stiftung-Klinik (Augsburg) konnte dem amerikanischen Weg, sich aufs Altwerden einzulassen und eine spezielle Lebensform und einen Ort dafür zu finden, überwiegend positive Aspekte abgewinnen. Sie kritisierte, dass sich nur vergleichsweise wenige in unserer Gesellschaft eigenverantwortlich mit dem Thema auseinandersetzten, es stattdessen verdrängten. Aus ihrer Praxis berichtete Ute Streicher von einer Patientin mit sieben Kindern, von denen keines die Mutter nun im Alter unterstützen könne. Ihr imponierte, wie sich die Amerikaner in Sun City vorbehaltlos, ehrlich und eigeninitiativ auf ihren letzten Lebensabschnitt vorbereiteten und sich in einer autarken Senioren-Stadt einrichteten. Ein solches Bewusstsein fehle hierzulande fast gänzlich. Das zeigte sich auch in den Publikumsreaktionen. Zwar wurde zum Beispiel von einer Zuschauerin die teils nur eingeschränkte Barrierefreiheit der Angebote selbst einer Kurstadt wie Bad Wörishofen bemängelt. Anfreunden mit dem American Way of Ruhestand und Altwerden konnte sich aber so recht niemand.

Selbst ein Bild machen: Wer sich das amerikanische Modell selbst ansehen möchte: Der Film „Gestorben wird morgen“ ist am Samstag, 26. Oktober, um 16 Uhr und am Montag, 28. Oktober, um 20 Uhr nochmals im Filmhaus Bad Wörishofen zu sehen.

