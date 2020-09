13:34 Uhr

Tabelle mit Corona-Daten aus dem Unterallgäu ging an falsche Empfänger

Plus Unterallgäuer Testergebnisse vom Frühjahr wurden offenbar fehlgeleitet. Die Daten waren verschlüsselt.

Datenpanne am Landratsamt in Mindelheim: Eine Tabelle mit Daten von 2063 Personen, die zwischen 13. März und 6. April im Unterallgäu auf Corona getestet wurden, ging per Mail an etwa 180 externe Empfänger. Das teilte jetzt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Kontaktdaten der Getesteten sin nicht in der Tabelle

In der Liste enthalten waren demnach Name, Geburtsdatum und Testergebnis. Kontaktdaten und Adressen er Getesteten waren nicht enthalten.

Die Liste war nach Mitteilung des Landratsamtes außerdem verschlüsselt, also von den Empfängern normalerweise nicht zu öffnen. Dennoch handle es sich um einen meldepflichtigen Vorfall, so die Einschätzung des Datenschutzbeauftragten des Landratsamts.

Betroffen sind ausschließlich Personen, die im besagten Zeitraum im Unterallgäu am Drive-In, in der Infektpraxis oder über den Fahrdienst des Gesundheitsamts getestet wurden.

Das Mindelheimer Landratsamt hat auch den Landesdatenschutzbeauftragten verständigt

„Diese Datenpanne tut uns sehr leid und wir haben sofort mit entsprechenden Maßnahmen reagiert und außerdem den Vorfall aus dieser extrem angespannten Phase an den Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet“, sagt Landrat Alex Eder. Das Landratsamt informiert umgehend die Empfänger mit der Aufforderung, die Daten sofort zu löschen. „Das Vorgehen haben wir mit unserem Datenschutzbeauftragten abgestimmt“, so Eder: „Selbstverständlich haben wir Maßnahmen ergriffen, um solche Fehler künftig auszuschließen.“

Personen, die zwischen 13. März und 6. April im Unterallgäu am Drive-In, in der Infektpraxis oder über den Fahrdienst des Landratsamts getestet wurden und Fragen zu diesem Vorfall haben, können sich an den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Unterallgäu wenden. Erreichbar ist er per E-Mail an die Adresse: datenschutz@lra.unterallgaeu.de. (mz)





