Aus Freude am Handwerk

Zum Tag des Handwerks stellen wir sechs Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Unterallgäu vor. Sie erzählen, warum sie sich gerade für diesen Beruf entschieden haben und was sie daran besonders schätzen.

Bereits zum elften Mal wird am 18. September der Tag des Handwerks gefeiert. Er soll die Macher in den Mittelpunkt rücken, ihre Leistungen würdigen und jungen Menschen das breite Spektrum handwerklicher Berufe näherbringen. Immerhin umfasst das Handwerk mehr als 130 Ausbildungsberufe. Wir stellen sechs Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer vor, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für eine Karriere im Handwerk entschieden haben. Sie erzählen, was sie in ihrem Beruf machen - und was sie daran besonders schätzen.

Diese sechs Unterallgäuer sind Handwerker aus Leidenschaft

Floristin Lena Meichelböck, Pfaffenhausen

Friseurin Beatrice Landherr, Mindelheim

Konditorin Michaela Gom, Dirlewang

Metzger Martin Altstetter, Höfen

Raumausstatter Wolfgang Probst, Pfaffenhausen

Uhrmacher Peter Miller, Mindelheim