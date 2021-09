Tag des Handwerks

11:00 Uhr

Floristin Lena Meichelböck, Pfaffenhausen

Blumen bestimmen den Alltag von Lena Meichelböck (links), die sich bei Blumen Rampp in Pfaffenhausen zur Floristin ausbilden lässt.

Plus Lena Meichelböck wollte auf keinen Fall einen Bürojob. Jetzt macht sie bei Blumen Rampp in Pfaffenhausen eine Ausbildung zur Floristin. Was sie daran besonders schätzt.

Von Ulla Gutmann

Warum möchten Sie Floristin werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .