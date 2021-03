vor 33 Min.

Tag des Waldes: So geht es dem Wald im Unterallgäu

Plus Der leitende Forstdirektor Rainer Nützel erklärt, ob es im Unterallgäu noch Urwälder gibt, wie viele Bäume hier jedes Jahr gefällt und neu gepflanzt werden und wie sein persönlicher Traumwald aussähe.

Von Sandra Baumberger

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja wirklich nicht. Um ihn und vor allem seine weltweite Vernichtung in den Fokus zu rücken, hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen deshalb bereits 1971 den Internationalen Tag des Waldes ins Leben gerufen. Wie es um den im Unterallgäu bestellt ist, weiß Rainer Nützel, der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim.

Welche Note würden Sie dem derzeitigen Zustand der Unterallgäuer Wälder geben?

Rainer Nützel: Eine zwei bis drei. Das Thema Luftverschmutzung, das den Wäldern andernorts zu schaffen macht, hat sich bei uns entspannt, weil es wenige Firmen gibt, die Emissionen ausstoßen. Und auch vom Ozon am Alpenrand sind wir nicht spürbar betroffen. Wir sind fast ein Reinluftgebiet. Fast, weil der Stickstoffeintrag bei uns durch Holz- und Ölheizungen, den Verkehr und die Landwirtschaft erhöht ist. Deshalb wachsen in vielen Unterallgäuer Wäldern mehr Brombeeren und Holunder als früher, die sind Stickstoffzeiger. Andererseits wachsen aber auch die Fichten dadurch besser als zuvor.

Machen den Wäldern im Landkreis die trockenen Sommer der vergangenen Jahre zu schaffen?

Rainer Nützel: Nein, da haben wir Glück, weil die meisten Böden hier Wasser gut speichern können und es bei uns auch im Sommer immer wieder geregnet hat. Dadurch war der geringere Niederschlag gleichmäßig verteilt und damit kommen die Fichten ganz gut zurecht. Davon, dass sie vertrocknen würden, sind wir weit entfernt. Trockenjahre sind allerdings Käferjahre, das ist das größere Problem. Aber mit dem Schnee vom Winter und jetzt ist die Ausgangslage dieses Jahr sehr gut. Aus forstlicher Sicht bin ich mit der derzeitigen Witterung sehr zufrieden. (lacht)

Früher dürfte das Unterallgäu nahezu komplett bewaldet gewesen sein, schätzt Rainer Nützel

Wie viel Hektar der gesamten Landkreisfläche werden denn von Wäldern bedeckt?

Rainer Nützel: Rund 32.000 Hektar sind im Landkreis und der Stadt Memmingen mit Wald bedeckt, das sind 25 Prozent der Landkreisfläche. Da der Wald meist auf den Schotterbuckeln steht, wird er von Weitem gesehen. „Gefühlt“ haben wir deshalb viel Wald. In Wirklichkeit liegen wir weit unter dem bayerischen Durchschnitt von 36 Prozent Bewaldung.

Rainer Nützel

Woran liegt das?

Rainer Nützel: An der Kulturtätigkeit des Menschen in den vergangenen Jahrhunderten. Der Wald steht im Unterallgäu nur noch da, wo Landwirtschaft oder auch ein Gewerbegebiet schwierig sind. Ich schätze, dass früher 97 Prozent des Unterallgäus bewaldet waren.

Gibt es Bestrebungen, den Waldanteil wieder zu erhöhen?

Rainer Nützel: Das würden wir gerne, aber uns fehlen einfach die Fläche dafür. Deshalb versuchen wir, den bestehenden Wald zu erhalten. Werden Bäume beispielsweise für ein Gewerbegebiet gerodet, muss auf der Ausgleichsfläche wieder ein Wald gepflanzt werden – und der kann sogar wertvoller sein als der vorige. In Irsingen werden zum Beispiel eher mickrige Fichten durch einen Eichenwald ersetzt.

Wer bewirtschaftet die Wälder im Unterallgäu?

Rainer Nützel: Die Staatsforsten bewirtschaften im Unterallgäu rund 8000 Hektar, also 25 Prozent des Waldes. Weitere 25 Prozent gehören den verschiedenen Kommunen und 50 Prozent stehen im Eigentum von mehr als 8000 privaten Waldbesitzern.

Die Fichte ist der häufigste Baum im Unterallgäu, doch andere Arten holen auf

Wie viele Bäume fällen die Staatsforsten durchschnittlich pro Jahr und wie viele werden im Gegenzug neu aufgeforstet?

Rainer Nützel: Die Staatsforsten fällen im Jahr circa 150.000 Bäume. Das sind aber nicht nur alte, reife Bäume, sondern auch viele jüngere, die Platz machen, damit die verbleibenden zu reifen Bäumen heranwachsen können. Gepflanzt werden im Jahr etwa 90.000 Bäumchen. Mehr sind nicht erforderlich, weil im Staatswald mehrere 100.000 Bäumchen aus Samen alter Bäume von selbst aufwachsen.

Welcher Baum ist in den Unterallgäuer Wäldern am häufigsten und welcher wird es im Zuge des Klimawandels möglicherweise künftig sein?

Rainer Nützel: Der häufigste Baum im Unterallgäu ist mit gut 60 Prozent immer noch die Fichte. Mit dem Klimawandel wird ihr Anteil insbesondere durch Käferbefall sicher sinken. Selbst dann wird sie aber bis auf Weiteres die wichtigste Baumart bleiben. Buche und Bergahorn, Eiche und Erle sowie Lärche, Douglasie und Tanne holen aber auf.

Gibt es im Unterallgäu ausschließlich Forste oder irgendwo auch noch ein Stück „Urwald“?

Rainer Nützel: Praktisch alle Wälder im Unterallgäu sind bewirtschaftete Forsten. Echte Urwälder gibt es hier nicht mehr. Vier Waldstücke – eines zwischen Dietershofen und Märxle, zwei bei Maria Steinbach an der Iller und eines im Günztal zwischen Engetried und Ronsberg – werden als sogenannte Naturwaldreservate seit 1976, also seit 45 Jahren, nicht mehr bewirtschaftet. Damals stand allerdings nicht der Umweltschutzgedanke im Vordergrund. Man wollte einfach beobachten, wie sich ein unbewirtschafteter Wald entwickelt. Einige weitere kleinflächige Wälder wurden aktuell im Staatswald als künftige „Naturwälder“ ausgewiesen.

Im Traumwald von Rainer Nützel stehen alte und junge Bäume eng gemischt

Sind Sie als Behördenleiter eigentlich selbst noch häufig im Wald unterwegs?

Rainer Nützel: Auch wenn die Tätigkeit eines Behördenleiters viel mit Verwaltung, Besprechungen und Führungsaufgaben zu tun hat, bin ich doch zwei- bis dreimal pro Woche beruflich im Wald unterwegs. Das gibt einem weiterhin Bodenhaftung.

Welche Baumart mögen Sie am liebsten?

Rainer Nützel: Eigentlich mag ich alle Baumarten. Jede hat ihre Eigenart und ihre besondere Rolle im Wald. Die Mischung macht’s.

Wie würde – wenn wirtschaftliche Interessen keine Rolle spielen – Ihr Traumwald aussehen?

Rainer Nützel: Mein „Traumwald“ wäre ein Wald mit vielen Baumarten wie Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn, einzelne Lärchen, Douglasien und am Waldrand Eichen und Wildobst. Alte und junge Bäume stehen eng gemischt. Einzelne Bäume dürfen ganz alt werden und haben Höhlen für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Die meisten Bäume möchte ich aber doch bewirtschaften, denn nur so bekomme ich Holz für Böden, Treppen, Möbel und Türen, die unsere Wohnung behaglich machen und für Papier, das ich lieber in der Hand halte, als nur online auf einem Bildschirm zu scrollen.

