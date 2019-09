vor 60 Min.

Talent und Ideen für spannende Geschichten

„Wir dürfen nicht mehr so weitermachen wie bisher“Rebecca Börkey aus Türkheim hat ihren Schulabschluss geschafft und beginnt jetzt ihre Ausbildung in einem sozialen Beruf. Ihre Begabung, das Schreiben von spannenden Geschichten, will sie aber nicht vernachlässigen.

Rebecca Börkey (17) aus Türkheim schreibt eigene Texte und will damit auch die Welt etwas besser machen

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sie ist 17 Jahre jung und hat in diesem Jahr die Mittlere Reife gemacht: Rebecca Börkey aus Türkheim. Derzeit absolviert sie ein Praktikum am Krankenhaus in Mindelheim, um dann ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu starten. Soweit eine ganz normale Situation für eine Schulabgängerin – aber bei Rebecca Börkey kommt etwas Besonderes hinzu: Sie schreibt eigene Geschichten und hat dafür eine Begabung, und ein Talent, das für ihr Alter außergewöhnlich erscheint.

Die Vorgeschichte: Im vergangenen Jahr wurde den Jugendlichen der Türkheimer Schulen ein Thema für die Buchwoche im November vorgegeben. In Rebeccas Klasse wurden Bilder von Türen verteilt, jeder durfte sich eine aussuchen. Bei Rebecca war es eine „alte Kirchentür“. Sie erzählt: „Zusammen mit meiner Mutter habe ich überlegt, was man daraus machen könnte.“ So entstand die Geschichte „Thors Hammer“. Sie wurde als beste der Klasse ausgewählt und hatte dann einen ersten öffentlichen Auftritt im Mai 2019.

Im Pfarrgarten in Türkheim, im Rahmen der „72-Stunden Sozialaktion“ der Pfarrjugend, wurde sie vor großem Publikum gelesen und kam sehr gut an. Mit einem Thema changierend zwischen historischem Hintergrund, Fantasy und persönlicher Betroffenheit durch Krieg und Gewalt, spannend und sehr atmosphärisch ausgearbeitet, denn ein Gefühl von Bedrohung blieb lange im Gedächtnis.

Rebecca Börkey hat daraufhin diese erste Geschichte mit zwei weiteren fortgeschrieben und ist ihrem Thema treu geblieben: der Hilflosigkeit von Menschen vor dem Hintergrund der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also etwas, das die junge Autorin sehr beschäftigt. Angst vor der Zukunft? Sie sagt: „Wir dürfen nicht mehr so weitermachen wie bisher. Denn dann hat man die Welt irgendwann nicht mehr so, wie man sie heute kennt.“ Und sie erzählt davon, wie sie im Kleinen versucht, besser und bewusster zu leben.

Rebecca Börkey ist mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Während der letzten drei Schuljahre lebte ihre Familie in Türkheim. „Das Sprachliche liegt mir“, sagt sie, „aber ich bin auch sehr speziell mit dem, was ich lese.“ Das Thema „unsere Zukunft“ beschäftigt sie.

Was sagen ihre Freundinnen und Bekannten zu ihren Geschichten? Wollen sie die überhaupt lesen? „Aber ja“, bestätigt Rebecca, „meine beste Freundin will eine neue Geschichte immer als erste lesen. Meine Freunde freuen sich für mich. Sie finden es toll, dass ich das tue.“ Aber natürlich gibt es in Rebeccas Umfeld auch viele 17-Jährige, die ganz andere Interessen haben. Sie sagt dazu: „Schlimm finde ich es, wenn alle gleich aussehen wollen, alle die gleiche Meinung haben.“ Während ihrer Schulzeit hat sich Rebecca als Tutorin engagiert, und von ihrer Klassenlehrerin hat sie die wichtige Unterstützung fürs Schreiben erhalten.

Und die hat sie auch von Walter Mirbeth bekommen, dem Initiator und Ausrichter der Türkheimer Buchwoche, die jedes Jahr im November stattfindet. Er hat ihr Talent erkannt und fördert sie. Hier schließt sich nun der Kreis, denn für die diesjährige Buchwoche wird Rebecca Börkey als Autorin eingeladen sein. Sie wird, soweit ihre Ausbildung das zeitlich zulässt, selbst aus ihren Geschichten lesen. Die wird es dann als Buch geben, mit Illustrationen von Monika Faber aus Nürnberg, ein toller Erfolg für Rebecca. Man darf gespannt sein.

